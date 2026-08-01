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Lucian Mândruță a intrat în "alertă energetică". Nu mai pornește mașina de spălat seara

Lucian Mîndruță (foto: FB)

Lucian Mîndruță (foto: FB)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 aug. 2026, 11:33
SursăRealitatea Plus

Realizatorul Lucian Mîndruță a găsit soluția crizei energetice a României: nu mai pune mașina de spălat seara. Influencerul a anunțat pe Facebook.

Influencerul a anunțat că a oprit și aerul condiționat și ca să nu existe nicio urmă de dubiu asupra motivelor sale pur patriotice, Mîndruță ține să lămurească: ,Facem fiecare ce putem, pentru că nu facem pentru Bolojan, Nicușor sau Grindeanu. Facem pentru țara noastră".

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