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Social· 1 min citire
Lucian Mândruță a intrat în "alertă energetică". Nu mai pornește mașina de spălat seara
Lucian Mîndruță (foto: FB)
Publicat1 aug. 2026, 11:33
SursăRealitatea Plus
Realizatorul Lucian Mîndruță a găsit soluția crizei energetice a României: nu mai pune mașina de spălat seara. Influencerul a anunțat pe Facebook.
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