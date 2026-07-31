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Mașină răsturnată pe DJ 222 Tulcea–Agighiol. Un tânăr de 22 de ani a ajuns la spital

Accident rutier pe DN 222

Accident rutier pe DN 222

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 19:14

Pompierii tulceni au intervenit, vineri, la un accident rutier produs pe DJ 222, între Tulcea și Agighiol, unde un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma accidentului, un bărbat în vârstă de 22 de ani a fost rănit. Acesta a fost scos din autoturism de un participant la trafic, înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Victima a fost preluată de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Tulcea și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe pentru îngrijiri și tratament de specialitate.

La fața locului au intervenit opt pompieri, cu o autospecială de stingere și o autospecială pentru descarcerare. Salvatorii au luat măsuri pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.

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