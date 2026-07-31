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Mașină răsturnată pe DJ 222 Tulcea–Agighiol. Un tânăr de 22 de ani a ajuns la spital
Accident rutier pe DN 222
Pompierii tulceni au intervenit, vineri, la un accident rutier produs pe DJ 222, între Tulcea și Agighiol, unde un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile.
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