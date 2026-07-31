Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Incendiu de vegetație uscată și pășune la Sichevița, județul Caraș-Severin. Intervin pompierii ISU și două elicoptere Black Hawk
Incendiu vegetație, județul Caraș-Severin
Un incendiu de vegetație uscată și pășune a izbucnit vineri în localitatea Sichevița, județul Caraș-Severin, mobilizând forțe importante de intervenție pentru limitarea și stingerea focului.
Citește și
- 13:05Lucrările la tronsonul 2 Târgu Frumos–Lețcani al A8 se amână. Anunțul CNAIR privind atribuirea contractului
- 12:51IGSU, recomandări pentru populație după avertizarea de caniculă emisă de meteorologi
- 09:22Patronul unei benzinării a pus lacătul pe ușă: ”Nu mai fac față”
- 08:37Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Calendarul celor două săptămâni de post și zilele cu dezlegare la pește
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News