Incendiu de vegetație uscată și pășune la Sichevița, județul Caraș-Severin. Intervin pompierii ISU și două elicoptere Black Hawk

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 13:32

Un incendiu de vegetație uscată și pășune a izbucnit vineri în localitatea Sichevița, județul Caraș-Severin, mobilizând forțe importante de intervenție pentru limitarea și stingerea focului.

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