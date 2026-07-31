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Incendiu de vegetație uscată și pășune la Sichevița, județul Caraș-Severin. Intervin pompierii ISU și două elicoptere Black Hawk

Incendiu vegetație, județul Caraș-Severin

Incendiu vegetație, județul Caraș-Severin

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 13:32

Un incendiu de vegetație uscată și pășune a izbucnit vineri în localitatea Sichevița, județul Caraș-Severin, mobilizând forțe importante de intervenție pentru limitarea și stingerea focului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, incendiul se manifestă în două focare izbucnite pe o pășune împădurită, existând un risc ridicat de propagare către fondul forestier din zonă.

Pentru a preveni extinderea flăcărilor și pentru a proteja suprafețele împădurite, pompierii intervin cu echipaje specializate la sol. În sprijinul acestora a fost trimis și un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, dotat cu sistem Bambi Bucket pentru stingerea incendiilor din aer. De asemenea, un al doilea elicopter Black Hawk se pregătește să decoleze către locul evenimentului, urmând să participe la operațiunile de stingere.

În teren acționează o autospecială de primă intervenție și comandă, două microbuze și lucrători ai Ocolului Silvic, care sprijină eforturile pompierilor în gestionarea situației de urgență.

Autoritățile monitorizează permanent evoluția incendiului, iar misiunea este în continuare în dinamică, intervenția fiind adaptată în funcție de condițiile din teren și de evoluția focarelor.

Pompierii fac apel la populație să evite utilizarea focului deschis în zonele cu vegetație uscată și să anunțe de urgență orice început de incendiu la numărul unic 112, pentru a preveni producerea unor evenimente care pot pune în pericol pădurile, bunurile și viețile oamenilor.

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