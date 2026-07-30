El este pilotul român care a doborât cele două drone. Mesajul emoționant transmis românilor - VIDEO

Pilotul Forțelor Aeriene Române care a doborât primele două drone pătrunse ilegal în spațiul aerian al României a vorbit pentru prima dată despre misiunile care l-au adus în atenția opiniei publice. Militarul, a cărui identitate este ținută secretă din motive de securitate, a descris momentele din timpul intervențiilor și a transmis un mesaj pentru români.
Interviul a fost acordat Ministerului Apărării Naționale, iar pilotul a explicat că fiecare alarmă este tratată cu maximă seriozitate și că, indiferent de misiune, obiectivul rămâne același: apărarea spațiului aerian al României.
„Nu am știut pentru ce decolăm, dar am știut că mergem să ne apărăm țara”
Pilotul a povestit că alarmele s-au succedat pe parcursul nopții, însă echipajele au fost pregătite să intervină de fiecare dată.
„Alarma a sunat în cursul nopții de mai multe ori, până în următoarea dimineață. Dar, am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara”, a mărturisit acesta.
Militarul spune că cele două misiuni în care a neutralizat dronele au fost la fel de dificile și au necesitat același nivel de concentrare.
„Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de același nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborâm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta, poate, un timp mai mare decât la prima interceptare.”
„Cooperarea înseamnă totul”
Pilotul subliniază că succesul unei astfel de operațiuni nu aparține unei singure persoane, ci întregii echipe implicate, de la personalul tehnic și controlorii de trafic aerian până la colegul aflat în formație.
„De la tehnic de bord, de la controlor de trafic aerian și până la colegul de celulă, care te ajută să fii în siguranță în orice moment al zborului și îți urmează calea, dar până la urmă îți luminează și ținta.
Este ca o mănușă, să-i spunem așa.
Fiecare deget al mâinii ajută la un moment dat ca pumnul să fie menținut strâns. Așa suntem și noi, de la pilot, tehnic, controlor de trafic aerian, până la primul om din unitate, de la punct control. Toți suntem o echipă și toți vom fi o echipă”, a spus militarul.
De ce a ales cariera militară
În cadrul interviului, pilotul a explicat că pasiunea pentru aviație a apărut încă din copilărie, fiind inspirat de cărțile dedicate marilor aviatori români.
„După orice misiune de ALFA, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune, să facem și să obținem în aceeași măsură.
A fost o chemare personală. Am fost inspirat din cărțile marilor autori de aviație, care au inspirat acel microb al aviației, cum ar fi Davidovici și Dumitru Berbunschi și m-au adus astăzi la Borcea să fac ce-au făcut ei în urmă cu 30-40 de ani, poate cu o altă aeronavă, dar sub același țel. Să protejăm cerul României.”
Mesajul transmis românilor
La finalul interviului, militarul a avut și un mesaj pentru cei care îl privesc de la sol fără să știe cine se află la manșa avioanelor de luptă.
„Să-și urmeze visul și să-i facă pe cei din jur să spună nu, nu să acceptă el acel nu de la început.
Nu sunt singuri, noi suntem acolo să-i protejăm, zi și noapte, șapte zile din șapte, pe tot timpul anului. Când ei sunt în vacanță, când ei sunt la muncă, noi de acolo de sus, poate nu ne vedeți, dar noi vă vom proteja și vă protejăm.”
Același pilot a doborât încă o dronă în mai puțin de 24 de ore
Ministerul Apărării Naționale a anunțat ulterior că același pilot, aflat la manșa aceluiași avion F-16 și asistat de același coleg, a interceptat și doborât sâmbătă dimineață o nouă dronă care intrase neautorizat în spațiul aerian al României.
Potrivit MApN, sistemele radar au detectat aparatul la ora 08:22, în apropierea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au interceptat ținta și au aplicat procedurile de identificare și neutralizare.
Drona a fost doborâtă într-o zonă nepopulată din apropierea frontierei, iar echipele Ministerului Apărării au fost trimise pentru recuperarea fragmentelor și efectuarea verificărilor.
Cine este pilotul care a intrat în istorie
Identitatea militarului nu a fost făcută publică din motive de securitate.
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a dezvăluit însă că este căpitan, are mai puțin de 28 de ani, iar colegul care l-a însoțit în misiuni este locotenent și are o vârstă apropiată.
Generalul a precizat că și ofițerii care au coordonat intervențiile de la sol sunt militari foarte tineri și a anunțat că își dorește ca pilotul să fie decorat la nivel național pentru modul în care și-a îndeplinit misiunile. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, șeful Armatei a afirmat că îl va recompensa în cadrul instituției militare.