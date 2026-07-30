El este pilotul român care a doborât cele două drone. Mesajul emoționant transmis românilor - VIDEO

Publicat 30 iul. 2026, 20:52 Actualizat 30 iul. 2026, 20:54

Pilotul Forțelor Aeriene Române care a doborât primele două drone pătrunse ilegal în spațiul aerian al României a vorbit pentru prima dată despre misiunile care l-au adus în atenția opiniei publice. Militarul, a cărui identitate este ținută secretă din motive de securitate, a descris momentele din timpul intervențiilor și a transmis un mesaj pentru români.

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