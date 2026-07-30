O insulă privată din Delta Dunării a fost scoasă la vânzare. Prețul este ca al unui apartament de lux

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 17:26

O proprietate rar întâlnită pe piața imobiliară din România a fost scoasă la vânzare în Delta Dunării. Este vorba despre o insulă privată cu o suprafață de aproximativ 3 hectare, pe care funcționează deja un resort complet echipat, destinat atât activităților turistice, cât și utilizării private.

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