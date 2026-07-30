O insulă privată din Delta Dunării a fost scoasă la vânzare. Prețul este ca al unui apartament de lux

O proprietate rar întâlnită pe piața imobiliară din România a fost scoasă la vânzare în Delta Dunării. Este vorba despre o insulă privată cu o suprafață de aproximativ 3 hectare, pe care funcționează deja un resort complet echipat, destinat atât activităților turistice, cât și utilizării private.
Prețul cerut pentru întreaga proprietate este de 600.000 de euro, cu mult sub suma la care fusese listată inițial. Față de prețul de pornire, reducerea ajunge la peste 700.000 de euro.
Resortul este complet funcțional și pregătit pentru turiști
Proprietatea este situată la aproximativ 25 de kilometri de municipiul Tulcea și beneficiază de infrastructura necesară pentru continuarea activității fără investiții majore.
Complexul turistic include unități de cazare, restaurant, piscină, jacuzzi, saună, pontoane și spații dedicate activităților în aer liber, facilități care îl pot transforma într-o investiție atractivă pentru cei interesați de turism, conform anunțului casei de licitații Sotheby's.
În același timp, amplasarea pe o insulă privată oferă un nivel ridicat de intimitate, ceea ce permite utilizarea proprietății și ca reședință exclusivistă.
Prețul a fost redus cu peste jumătate
Actualul preț de vânzare este de 600.000 de euro, în condițiile în care proprietatea fusese scoasă inițial pe piață pentru 1,3 milioane de euro.
Astfel, valoarea cerută este cu aproximativ 54% mai mică decât cea de la prima listare.
În preț sunt incluse resortul complet funcțional, infrastructura turistică și cele 3 hectare de teren care alcătuiesc insula.
O proprietate rară în România
Astfel de investiții sunt foarte puține pe piața imobiliară românească, în special din cauza regimului de protecție aplicat în Delta Dunării.
Numărul redus al insulelor private pe care pot funcționa unități turistice face ca asemenea proprietăți să fie considerate investiții exclusiviste.
Resortul este amplasat pe brațul Sulina, ceea ce facilitează accesul către principalele trasee turistice și zone de interes din Delta Dunării.
Delta Dunării rămâne una dintre cele mai căutate destinații
Inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, Delta Dunării este una dintre cele mai importante rezervații ale biosferei din Europa.
Reglementările stricte privind protecția mediului limitează dezvoltarea unor noi proiecte turistice pe insule private, motiv pentru care proprietățile de acest tip apar foarte rar pe piață.