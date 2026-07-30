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Social· 1 min citire
Apel umanitar pentru tânăra infectată cu o bacterie la mare. Miruna are nevoie urgentă de sânge și trombocite
Miruna are nevoie urgentă de sânge și trombocite
Apel umanitar disperat pentru Miruna, tânăra de 18 ani din Craiova care se află în stare critică și este ținută în viață doar de aparate după ce a luat o bacterie pe litoral în urmă cu câteva zile. Fata are nevoie de sânge și trombocite pentru a rămâne în viață. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
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