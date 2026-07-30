Apel umanitar pentru tânăra infectată cu o bacterie la mare. Miruna are nevoie urgentă de sânge și trombocite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 17:44

Apel umanitar disperat pentru Miruna, tânăra de 18 ani din Craiova care se află în stare critică și este ținută în viață doar de aparate după ce a luat o bacterie pe litoral în urmă cu câteva zile. Fata are nevoie de sânge și trombocite pentru a rămâne în viață. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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