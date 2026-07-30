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Apel umanitar pentru tânăra infectată cu o bacterie la mare. Miruna are nevoie urgentă de sânge și trombocite

Miruna are nevoie urgentă de sânge și trombocite

Miruna are nevoie urgentă de sânge și trombocite

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 17:44

Apel umanitar disperat pentru Miruna, tânăra de 18 ani din Craiova care se află în stare critică și este ținută în viață doar de aparate după ce a luat o bacterie pe litoral în urmă cu câteva zile. Fata are nevoie de sânge și trombocite pentru a rămâne în viață. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

În aceste momente, Miruna este internată la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală unde medicii fac eforturi pentru viața ei.

În urma analizelor efectuate, medicii au constatat că tânăra suferă de leptospiroză, bacterie pe care ar fi luat-o din apa mării.

Diagnosticul a venit însă târziu pentru că adolescenta nu prezenta simptomele obişnuite. Miruna a început să se simtă rău după ce a venit de la mare. Totul a început cu o tuse după care starea ei s-a înrăutățit brusc de la o zi la alta. A fost adusă cu un elicopter militar în Capitală.

Cine dorește să ajute poate dona la orice centru de transfuzie din țară, orice grupă de sânge cu specificația - Pentru Protopopescu Teodora Miruna Spitalul Floreasca București (ATI). 

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