Diana Șoșoacă, transportată la spital după un accident rutier pe Bulevardul Iuliu Maniu din București

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 16:06

Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a fost transportată joi la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a fost implicată, în calitate de pasager, într-un accident rutier produs pe Bulevardul Iuliu Maniu, în Sectorul 6 al Capitalei.

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