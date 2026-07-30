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Diana Șoșoacă, transportată la spital după un accident rutier pe Bulevardul Iuliu Maniu din București
Diana Șoșoacă (foto: profimedia)
Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a fost transportată joi la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a fost implicată, în calitate de pasager, într-un accident rutier produs pe Bulevardul Iuliu Maniu, în Sectorul 6 al Capitalei.
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