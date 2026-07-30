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Social· 1 min citire
Jandarmeria Română, mesaj de ultimă oră pe fondul tensiunilor de la protestul masiv al fermierilor - VIDEO
Protest al fermierilor in Bucuresti
Jandarmeria Română transmite un mesaj de ultimă oră, în contextul tensiunilor apărute joi dimineață la protestul fermierilor din Piața Presei din București. Instituția precizează că manifestația este declarată ca adunare publică și că forțele de ordine intervin pentru menținerea siguranței participanților.
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