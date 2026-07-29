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Miros de gaz semnalat în Drobeta-Turnu Severin. ISU: Vaporii provin de la transvazarea unui produs petrolier în port

Pompieri

Pompieri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 23:45

Un număr mare de apeluri la 112 au semnalat, miercuri seară, un miros de gaz resimţit în mai multe zone ale municipiului Drobeta-Turnu Severin. Pompierii au făcut verificări şi au stabilit că mirosul provine de la transvazarea unui produs petrolier în port, fără a exista vreun pericol pentru populaţie.

„Ca urmare a numărului mare de apeluri primite prin numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 referitoare la un miros de gaz simţit în mai multe zone din oraş, au fost efectuate verificări de către echipajul CBRN, nefiind înregistrate concentraţii periculoase de gaz în atmosferă sau la nivelul canalizărilor”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi.

În urma verificărilor şi a discuţiilor cu reprezentanţii CFR, s-a confirmat că mirosul este generat de operaţiunea de transvazare a substanţei nafta, un produs petrolier, desfăşurată în port. Totodată, pe linia 4 staţiona o garnitură formată din 40 de vagoane încărcate cu acelaşi produs.

Potrivit ISU Mehedinţi, temperaturile ridicate au favorizat dispersarea, prin curenţii de aer, a vaporilor rezultaţi în mod normal în timpul operaţiunii.

„Facem precizarea că este vorba despre o procedură standard şi nu există pericol pentru populaţie”, au mai precizat pompierii.

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