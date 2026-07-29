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Tânăr reținut după ce a tras cu o armă airsoft asupra unui bărbat în Galați
Tânăr reținut / Foto: IPJ Galati
Publicat29 iul. 2026, 11:19
Actualizat29 iul. 2026, 11:24
Un tânăr de 22 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a tras cu o armă airsoft asupra unui bărbat de 25 de ani, în urma unui conflict izbucnit în fața unui bar din localitatea Nămoloasa, județul Galați.
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