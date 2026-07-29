Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Tânăr reținut după ce a tras cu o armă airsoft asupra unui bărbat în Galați

Tânăr reținut / Foto: IPJ Galati

Tânăr reținut / Foto: IPJ Galati

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 11:19
Actualizat29 iul. 2026, 11:24

Un tânăr de 22 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a tras cu o armă airsoft asupra unui bărbat de 25 de ani, în urma unui conflict izbucnit în fața unui bar din localitatea Nămoloasa, județul Galați.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați, incidentul s-a petrecut în cursul nopții de 27 spre 28 iulie, polițiștii fiind sesizați printr-un apel la numărul de urgență 112 de către un bărbat de 25 de ani în legătură cu faptul că o persoană ar fi tras asupra sa cu o armă cu aer comprimat.

"Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au stabilit că cele sesizate se confirmă. Din cercetările efectuate a reieșit că, anterior apelului, în timp ce se aflau în fața unui bar din localitate, bărbatul de 25 de ani ar fi avut un conflict verbal cu tânărul de 22 de ani, după care cei doi s-ar fi despărțit. La scurt timp, tânărul de 22 de ani ar fi ieșit din curtea unui imobil situat pe strada Regina Maria, din aceeași localitate, având asupra sa o armă cu aer comprimat, cu care ar fi tras mai multe focuri asupra bărbatului de 25 de ani, provocându-i leziuni care necesită mai multe zile de îngrijiri medicale pentru vindecare", au transmis miercuri polițiștii gălățeni.

În cursul zilei de 28 iulie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la imobilul respectiv, unde au descoperit o replică de armă airsoft, calibru 68, împreună cu 32 de bile de cauciuc și 23 de bile metalice de același calibru.

În urma percheziției, polițiștii au ridicat replica de armă airsoft și muniția găsită la domiciliul suspectului, acestea fiind indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri urmează să fie prezentat procurorilor, care vor decide dacă vor solicita o măsură preventivă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

tanar retinutatac armaincident armat galatipistol airsoft

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe