Tânăr reținut după ce a tras cu o armă airsoft asupra unui bărbat în Galați

Publicat 29 iul. 2026, 11:19 Actualizat 29 iul. 2026, 11:24

Un tânăr de 22 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a tras cu o armă airsoft asupra unui bărbat de 25 de ani, în urma unui conflict izbucnit în fața unui bar din localitatea Nămoloasa, județul Galați.

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