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Cutremur în zona Vrancea. Seismul a avut loc la aproape 120 de kilometri adâncime

Cutremur în zona Vrancea

Cutremur în zona Vrancea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 19:50

Un cutremur s-a produs marți, 28 iulie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a fost unul slab și a avut magnitudinea de 3,4, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit specialiștilor, cutremurul a fost înregistrat la ora 17:01:11, ora locală a României, la o adâncime de 119,6 kilometri.

Unde s-a produs cutremurul

„În ziua de 28 Iulie 2026, la ora 17:01:11 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 119.6 km”, transmite INCDFP într-un comunicat.

Seismul a avut epicentrul în apropierea mai multor orașe:

  • 49 km sud de Buzău;

  • 49 km sud de Focșani;

  • 71 km sud-est de Sfântu-Gheorghe;

  • 77 km est de Brașov;

  • 80 km nord-est de Ploiești.

23 de cutremure în România de la începutul lunii

Activitatea seismică a continuat în această vară în România. De la începutul lunii iulie, în țară s-au produs 23 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,4.

Cel mai puternic seism înregistrat în acest an a avut loc pe 26 februarie, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,5.

Totodată, în noaptea de sâmbătă spre duminică, trei cutremure au fost înregistrate în zona seismică Vrancea, la un interval de doar câteva ore.

Vrancea rămâne cea mai activă zonă seismică din România

Specialiștii monitorizează permanent activitatea tectonică din zona Vrancea, regiune considerată cea mai activă zonă seismică din România.

Cutremurele produse aici sunt urmărite constant datorită caracteristicilor specifice ale zonei, unde seismele pot avea loc la adâncimi mari și pot fi resimțite pe suprafețe extinse ale țării.

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