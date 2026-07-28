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Cutremur în zona Vrancea. Seismul a avut loc la aproape 120 de kilometri adâncime
Cutremur în zona Vrancea
Un cutremur s-a produs marți, 28 iulie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a fost unul slab și a avut magnitudinea de 3,4, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
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