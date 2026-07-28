Bucureștiul e asaltat de șobolani, Primăria Capitalei ne spune să păstrăm curățenia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 17:35

Primăria Capitalei transmite că deratizarea nu poate rezolva problema șobolanilor într-un oraș, menținerea curățeniei și responsabilitatea fiecăruia dintre cetățeni fiind esențiale.

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