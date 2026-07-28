Fabrică românească de drone militare, la Cluj. Primele unități, în toamnă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 16:19

Compania românească de tehnologie OVES Enterprise și producătorul ucrainean de drone EDRONE au anunțat extinderea colaborării prin lansarea unei producții comune de drone militare în România. Prima unitate de producție va fi deschisă la Cluj-Napoca, iar primele aparate ar urma să fie fabricate în toamna acestui an.

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