Cele trei obiecte pe care trebuie să le ai în mașină. Amenzile colosale pe care le riscă șoferii prinși pe picior greșit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 11:09

Siguranța rutieră nu depinde doar de respectarea regulilor de circulație, ci și de starea tehnică și dotările obligatorii ale autovehiculului. Fiecare șofer are responsabilitatea de a se asigura că mașina este echipată corespunzător înainte de a porni la drum, atât pentru a evita sancțiunile prevăzute de lege, cât și pentru a fi pregătit în situații neprevăzute. Respectarea acestor obligații contribuie la creșterea siguranței în trafic și la protejarea tuturor participanților la circulație.

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