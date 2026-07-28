Cele trei obiecte pe care trebuie să le ai în mașină. Amenzile colosale pe care le riscă șoferii prinși pe picior greșit

Siguranța rutieră nu depinde doar de respectarea regulilor de circulație, ci și de starea tehnică și dotările obligatorii ale autovehiculului. Fiecare șofer are responsabilitatea de a se asigura că mașina este echipată corespunzător înainte de a porni la drum, atât pentru a evita sancțiunile prevăzute de lege, cât și pentru a fi pregătit în situații neprevăzute. Respectarea acestor obligații contribuie la creșterea siguranței în trafic și la protejarea tuturor participanților la circulație.
Ce echipamente sunt obligatorii în orice autoturism
Conform legislației rutiere, fiecare autovehicul trebuie să fie dotat cu trei echipamente esențiale:
Aceste obiecte trebuie să se afle permanent în mașină și să poată fi prezentate în cazul unui control efectuat de Poliția Rutieră.
Vesta reflectorizantă trebuie păstrată într-un loc ușor accesibil, astfel încât șoferul să o poată îmbrăca înainte de a coborî din autoturism, mai ales dacă oprirea are loc pe autostradă sau pe un drum intens circulat. Deși legea prevede obligația existenței unei singure veste, specialiștii recomandă ca fiecare ocupant al mașinii să aibă una la dispoziție.
Triunghiul reflectorizant este folosit pentru semnalizarea unui vehicul rămas imobilizat pe carosabil în urma unei defecțiuni sau a unui accident, oferindu-le celorlalți șoferi timp suficient pentru a observa pericolul și a evita un impact.
În același timp, trusa de prim ajutor trebuie să fie omologată, completă și să se afle în termenul de valabilitate. Materialele expirate trebuie înlocuite periodic pentru ca trusa să poată fi folosită în cazul unei urgențe.
Specialiștii în siguranță rutieră recomandă ca aceste echipamente să fie verificate de fiecare dată când mașina este pregătită pentru un drum mai lung. De asemenea, este bine ca șoferii să se asigure că trusa de prim ajutor nu a fost utilizată anterior fără a fi completată și că triunghiul reflectorizant poate fi montat rapid, în condiții de siguranță.
Ce riscă șoferii dacă nu au aceste echipamente
În timpul verificărilor din trafic, polițiștii pot solicita prezentarea echipamentelor obligatorii. Dacă unul dintre acestea lipsește, conducătorul auto poate primi o sancțiune contravențională, conform prevederilor Codului Rutier.
Autoritățile atrag atenția că rolul acestor dotări depășește simpla respectare a legii. O vestă reflectorizantă poate face un șofer vizibil pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, triunghiul reflectorizant avertizează ceilalți participanți la trafic asupra unui obstacol, iar trusa de prim ajutor permite acordarea primelor îngrijiri până la sosirea echipajelor medicale.
Ce ar trebui să verifice șoferii înainte de a pleca la drum
În practică, lipsa acestor echipamente poate crea dificultăți chiar și în situații aparent banale, precum o pană de cauciuc sau o defecțiune care obligă șoferul să oprească pe marginea drumului. În astfel de cazuri, utilizarea vestei și a triunghiului reflectorizant reduce riscul producerii unor accidente, în special pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.
De asemenea, șoferii ar trebui să verifice periodic locul în care sunt depozitate aceste obiecte. Dacă sunt acoperite de bagaje sau depozitate în portbagaj într-un mod care îngreunează accesul la ele, utilizarea lor într-o situație de urgență poate fi întârziată. Organizarea corespunzătoare a echipamentelor este la fel de importantă ca existența lor în autoturism.
Verificarea periodică a acestor echipamente și menținerea lor în stare bună de utilizare reprezintă o măsură simplă prin care șoferii își protejează siguranța și evită eventualele sancțiuni aplicate la controalele din trafic. Respectarea acestor obligații nu presupune costuri mari, însă poate face diferența atât în ceea ce privește respectarea legii, cât și în gestionarea eficientă a unei situații neprevăzute pe șosea, potrivit sursei.