Speculațiile privind piloții de F-16 sunt false. Baza 86 Aeriană Borcea: Identitatea militarilor rămâne clasificată din motive de securitate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 12:03

Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea a respins, marți, informațiile apărute în spațiul public privind identitatea piloților români care au participat la misiunile recente de interceptare și distrugere a dronelor ce au încălcat spațiul aerian al României, catalogând aceste afirmații drept „complet false”.

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