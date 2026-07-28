Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Metrorex introduce abonamentul săptămânal pentru parcarea Străulești: cât vor plăti șoferii
Metroru
Începând cu 1 august 2026, șoferii vor putea achiziționa un abonament săptămânal pentru parcarea Terminalului Multimodal Străulești. Noul serviciu, în valoare de 100 de lei, oferă acces nelimitat timp de șapte zile și este destinat în special navetiștilor.
Citește și
- 12:39Prima reacție a apropiaților lui Piron Iris Anastasia. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânăra de 22 de ani?
- 12:03Accident pe DN 65, în județul Argeș. Un șofer a ajuns la spital după ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod
- 12:03Speculațiile privind piloții de F-16 sunt false. Baza 86 Aeriană Borcea: Identitatea militarilor rămâne clasificată din motive de securitate
- 11:51Patru urși de la Sanctuarul Libearty Zărnești, transferați în Franța. Premieră pentru România
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News