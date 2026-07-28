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Metrorex introduce abonamentul săptămânal pentru parcarea Străulești: cât vor plăti șoferii

Metroru

Metroru

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 09:34

Începând cu 1 august 2026, șoferii vor putea achiziționa un abonament săptămânal pentru parcarea Terminalului Multimodal Străulești. Noul serviciu, în valoare de 100 de lei, oferă acces nelimitat timp de șapte zile și este destinat în special navetiștilor.

Potrivit Metrorex, noul abonament are un tarif de 100 de lei şi permite utilizarea nelimitată a parcării pe parcursul celor 7 zile de valabilitate, reprezentând o opţiune convenabilă şi avantajoasă pentru navetişti şi pentru toţi cei care aleg să îşi continue deplasarea cu metroul.

„Terminalul Multimodal Străuleşti pune la dispoziţia publicului o infrastructură modernă, care integrează mai multe tipuri de transport şi facilitează mobilitatea urbană. Acesta oferă acces direct la reţeaua de metrou, la transportul public de suprafaţă şi la transportul preorăşenesc, precum şi 660 de locuri de parcare”, precizează sursa citată.

Prin utilizarea parcării de la Străuleşti călătorii pot economisi timp şi costuri asociate deplasării cu autoturismul în zonele aglomerate ale oraşului, alegând o soluţie eficientă şi sustenabilă pentru continuarea traseului zilnic cu metroul, mai arată compania.

Terminalul Multimodal Străuleşti este localizat pe bulevardul Bucureştii Noi, nr.245B în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi este parte a obiectivului de investiţii „Magistrala 4. Racordul 2. Parc Bazilescu – Străuleşti. Lucrări construcţii tunel, galerie, staţii, depou, terminal multimodal şi instalaţiile aferente".

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