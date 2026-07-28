Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Tudorel Toader: Guvernul demis nu poate promova legal legea salarizării. „Va rezulta o lege strâmbă”

Tudorel Toader

Tudorel Toader

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 07:50
SursăRealitatea PLUS

Tudorel Toader a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că legea salarizării va fi declarată neconstituțională dacă va ajunge la CCR. Fostul ministru al Justiției susține că actualul guvern demis de aproape 3 luni nu are capacitate juridică deplină pentru a adopta o lege, chiar dacă aceasta ar trece de Parlament, conform Realitatea PLUS.

„Probabil că va fi adoptat. Probabil că bani vom lua. Dar o lege strâmbă va rezulta, care se va aplica ani de zile românului care muncește. Parlamentul a adoptat până acuma aproape o mie de legi neconstituționale. E, o să mai adopte una. Dar dacă cineva o critică la Curtea Constituțională, în integralitatea ei, legea în sine, va fi declarată neconstituțională, fiind adoptată, promovată de un guvern care n-are capacitate juridică deplină”, a transmis Tudorel Toader.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

tudorel toaderlegea salarizarii

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe