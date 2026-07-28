Tudorel Toader: Guvernul demis nu poate promova legal legea salarizării. „Va rezulta o lege strâmbă”

Publicat 28 iul. 2026, 07:50 Sursă Realitatea PLUS

Tudorel Toader a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că legea salarizării va fi declarată neconstituțională dacă va ajunge la CCR. Fostul ministru al Justiției susține că actualul guvern demis de aproape 3 luni nu are capacitate juridică deplină pentru a adopta o lege, chiar dacă aceasta ar trece de Parlament, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tudorel toaderlegea salarizarii