Descoperire alarmantă în Ilfov! Un pistol încărcat cu 13 cartușe, găsit lângă o platformă de gunoi din Ștefăneștii de Jos

Polițiștii din Ilfov au deschis o anchetă după ce un pistol letal de calibrul 9x19 mm, încărcat cu 13 cartușe, a fost găsit în apropierea unei platforme de colectare a deșeurilor dintr-un complex rezidențial din Ștefăneștii de Jos.
Un pistol încărcat cu 13 cartușe a fost găsit
Anchetă de amploare în județul Ilfov, după ce o armă letală încărcată a fost descoperită în apropierea unei platforme de colectare a deșeurilor dintr-un complex rezidențial din comuna Ștefăneștii de Jos. Polițiștii încearcă acum să stabilească cine a abandonat arma și cum a ajuns aceasta într-o zonă frecventată de locatari.
Descoperirea a fost făcută duminică după-amiază, iar oamenii legii au intervenit imediat pentru securizarea perimetrului și ridicarea armei.
Pistol letal și muniție, ridicate pentru expertiză
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, sesizarea a fost primită în data de 26 iulie, în jurul orei 14:30.
La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, care au constatat că este vorba despre o armă letală de calibrul 9x19 mm, prevăzută cu un încărcător în care se aflau 13 cartușe.
Arma și muniția au fost ridicate și trimise pentru expertiză criminalistică, urmând să fie analizate în cadrul anchetei.
Polițiștii încearcă să afle proveniența armei
Oamenii legii desfășoară cercetări pentru a stabili proveniența pistolului și circumstanțele în care acesta a fost abandonat în apropierea platformei de colectare a deșeurilor.
Anchetatorii verifică toate pistele și urmează să stabilească dacă arma a fost folosită anterior la comiterea vreunei infracțiuni sau dacă era deținută ilegal.
Reprezentanții IPJ Ilfov au precizat că investigațiile continuă pentru clarificarea întregii situații și identificarea persoanei responsabile.
La finalizarea cercetărilor, autoritățile vor dispune măsurile legale care se impun, în funcție de rezultatele expertizelor și de probele administrate în dosar.