Descoperire alarmantă în Ilfov! Un pistol încărcat cu 13 cartușe, găsit lângă o platformă de gunoi din Ștefăneștii de Jos

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 iul. 2026, 10:41

Polițiștii din Ilfov au deschis o anchetă după ce un pistol letal de calibrul 9x19 mm, încărcat cu 13 cartușe, a fost găsit în apropierea unei platforme de colectare a deșeurilor dintr-un complex rezidențial din Ștefăneștii de Jos.

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