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Locale· 1 min citire
Bărbat de 75 de ani din Hunedoara, reținut după ce și-a amenințat soția cu un pistol din Al Doilea Război Mondial
Poliție
Un bărbat de 75 de ani din comuna Teliucu Inferior, județul Hunedoara, a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a amenințat soția de 71 de ani cu un pistol deținut ilegal, în urma unui conflict conjugal provocat de probleme financiare și consum de alcool.
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