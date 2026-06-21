Bărbat de 75 de ani din Hunedoara, reținut după ce și-a amenințat soția cu un pistol din Al Doilea Război Mondial

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 13:09

Un bărbat de 75 de ani din comuna Teliucu Inferior, județul Hunedoara, a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a amenințat soția de 71 de ani cu un pistol deținut ilegal, în urma unui conflict conjugal provocat de probleme financiare și consum de alcool.

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