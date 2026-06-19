Urs împușcat la Brașov după trei săptămâni în care a intrat zilnic printre blocuri

Autoritățile din Brașov au anunțat că au extras un urs care, în ultimele săptămâni, a intrat în mod repetat în cartierul Valea Cetății. Animalul fusese anterior capturat, crotaliat, microcipat și relocat, însă a revenit în oraș.
Potrivit Primăriei Brașov, ursul a fost semnalat aproape zilnic în zona străzilor Mureșului și Carpaților. Prezența lui a creat teamă în rândul locuitorilor, mai ales seara, după lăsarea întunericului.
Primăria Brașov a transmis că intervenția a avut loc joi seară, după ce ursul a fost văzut din nou pe strada Mureșului. Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 21:30.
"Ursul care a creat mai multe probleme în ultima perioadă în cartierul Valea Cetăţii, în zona străzilor Mureşului şi Carpaţilor, a fost extras în cursul serii trecute", anunţă, vineri dimineaţă Primăria Braşov.
Reprezentanții instituției au precizat că este vorba despre un exemplar care fusese capturat și relocat în trecut. Animalul s-a întors însă în oraș și a început să intre frecvent în zonele locuite.
Animalul intra zilnic în cartier
Timp de aproape trei săptămâni, ursul a fost văzut zilnic în cartierul Valea Cetății. Locuitorii din zonă au spus că se temeau să mai iasă din case seara, din cauza aparițiilor repetate ale animalului. Autoritățile spun că ursul mergea frecvent la containerele de gunoi și încerca să ajungă la pungile cu deșeuri. În mai multe rânduri, acesta ar fi provocat pagube în zona insulelor ecologice. Viceprimarul Dan Ghiță a declarat că animalul a provocat mai multe probleme în cartier, în special în zona containerelor pentru deșeuri. Potrivit acestuia, ursul ar fi rupt capacele de la două insule ecologice.
"Aseară am reuşit să extragem ursul care crea atât de multe probleme. Pe lângă faptul că mergea frecvent la containere şi încerca să le deschidă, a reuşit să rupă capacele de la două insule ecologice. Ursul se urca pe aceste insule şi încerca efectiv să smulgă tablele de protecţie pentru a ajunge la pungile de gunoi", a precizat viceprimarul Dan Ghiţă.
Intervenția a avut loc după un apel la 112
Intervenția de extragere a ursului a fost făcută după un apel la 112, primit joi seară. Persoana care a sunat a anunțat că animalul a intrat din nou pe strada Mureșului, în cartierul Valea Cetății. Autoritățile au intervenit în zonă, iar ursul a fost extras în cursul serii. Primăria Brașov susține că măsura a fost luată după aparițiile repetate ale animalului în cartier și după pagubele provocate în ultimele săptămâni.