Urs împușcat la Brașov după trei săptămâni în care a intrat zilnic printre blocuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 11:41

Autoritățile din Brașov au anunțat că au extras un urs care, în ultimele săptămâni, a intrat în mod repetat în cartierul Valea Cetății. Animalul fusese anterior capturat, crotaliat, microcipat și relocat, însă a revenit în oraș.

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