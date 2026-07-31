„Radioul Apocalipsei” din Rusia a emis din nou. Mesajele criptice transmise după racheta asupra Poloniei au reaprins speculațiile

Celebrul post radio rusesc UVB-76, cunoscut în întreaga lume drept „Radioul Apocalipsei” sau „The Buzzer”, a transmis o nouă serie de mesaje codificate la doar câteva ore după unul dintre cele mai ample atacuri lansate de Rusia. Coincidența a atras din nou atenția pasionaților care monitorizează frecvența, însă semnificația mesajelor rămâne necunoscută.
Potrivit publicațiilor The Sun și New York Post, emisiunile au avut loc după atacul în urma căruia o rachetă rusească a pătruns în spațiul aerian al Poloniei și s-a prăbușit într-un câmp din regiunea Lublin.
O serie de cuvinte fără explicație
Postul UVB-76, care emite pe frecvența de 4.625 kHz, a transmis nu mai puțin de nouă mesaje codificate, un lucru considerat neobișnuit pentru această stație.
Potrivit publicației The Sun, UVB-76 a transmis recent mai multe cuvinte neobișnuite, printre care „Bribetaker”, „Sexfat” sau „Sexofat”, „Monarchist”, „Motel”, „Muzopayus”, „Stepenny” și „Levretka”.
Semnificația acestor termeni nu este cunoscută. De exemplu, „Levretka” este denumirea rusească pentru rasa de câini Ogar Italian, iar „Stepenny” este un termen care poate avea legătură cu muzica religioasă ortodoxă sau cu denumirea unei nave de război din perioada sovietică.
Într-o altă transmisie a fost rostit cuvântul „Kletka”, care în limba rusă poate însemna atât „celulă” biologică, cât și „cușcă” sau un pătrat dintr-o grilă.
Un alt mesaj a inclus termenul „Nedotepa”, apropiat de un cuvânt rusesc folosit pentru a descrie o persoană neîndemânatică.
Activitatea postului coincide uneori cu momente tensionate
Monitorii care urmăresc UVB-76 spun că astfel de serii de mesaje sunt rare și că, de-a lungul timpului, au fost observate în perioade marcate de tensiuni internaționale.
De această dată, transmisiile au fost recepționate după atacul masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, în timpul căruia o rachetă a traversat spațiul aerian al Poloniei și s-a prăbușit pe teritoriul acestei țări.
Premierul polonez Donald Tusk a declarat că fragmentele recuperate indică „cu mare probabilitate” faptul că este vorba despre o rachetă rusească de tip Kh-101.
Nu există însă dovezi că mesajele difuzate de UVB-76 au avut vreo legătură directă cu acest incident.
Ce este, de fapt, UVB-76
Stația radio UVB-76 emite aproape continuu încă din anii 1970, fiind cunoscută pentru bâzâitul repetitiv care i-a adus porecla „The Buzzer”.
Din când în când, semnalul este întrerupt de voci care citesc combinații de litere, cifre sau cuvinte aparent fără legătură între ele.
Scopul oficial al postului nu a fost explicat niciodată de autoritățile ruse.
Specialiștii cred că este folosit de armata rusă
David Stupples, profesor de inginerie electronică și comunicații radio la City University din Londra, a declarat pentru revista Popular Mechanics că stația este „aproape sigur utilizată de guvernul rus”.
„Dacă este folosit de guvernul rus, nu ar fi în scopuri pașnice”, a spus profesorul.
Una dintre ipotezele vehiculate este că UVB-76 face parte din rețeaua de comunicații a armatei ruse, permițând transmiterea unor instrucțiuni fără a depinde de internet sau de sateliți.
Teoria „Dead Hand” continuă să alimenteze speculațiile
De-a lungul timpului, în jurul postului radio au apărut numeroase teorii. Cea mai cunoscută susține că UVB-76 ar avea legătură cu sistemul sovietic „Dead Hand”, conceput pentru a declanșa automat un răspuns nuclear în cazul în care conducerea Rusiei ar fi distrusă într-un atac.
Potrivit acestei teorii, dacă semnalul constant al stației s-ar opri, sistemul ar interpreta acest lucru ca pe un atac nuclear și ar declanșa represalii.
Până în prezent nu există dovezi care să confirme această ipoteză, iar autoritățile ruse nu au comentat niciodată rolul real al postului UVB-76 sau semnificația mesajelor pe care acesta le transmite ocazional.