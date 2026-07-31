„Radioul Apocalipsei” din Rusia a emis din nou. Mesajele criptice transmise după racheta asupra Poloniei au reaprins speculațiile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 19:03

Celebrul post radio rusesc UVB-76, cunoscut în întreaga lume drept „Radioul Apocalipsei” sau „The Buzzer”, a transmis o nouă serie de mesaje codificate la doar câteva ore după unul dintre cele mai ample atacuri lansate de Rusia. Coincidența a atras din nou atenția pasionaților care monitorizează frecvența, însă semnificația mesajelor rămâne necunoscută.

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