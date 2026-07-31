Peter Magyar avertizează: raționalizarea energiei pentru populație nu este exclusă, pe fondul secetei

Premierul Ungariei, Péter Magyar, nu exclude introducerea unor restricții privind consumul de energie al populației, în contextul unei crize energetice pe care o descrie drept fără precedent, provocată de secetă și de scăderea accentuată a nivelului Dunării.
Potrivit publicației Magyar Nemzet, nivelul record de scăzut al fluviului pune presiune pe sistemul energetic al Ungariei, iar Centrala Nucleară de la Paks ar putea fi oprită complet până luni.
Într-o conferință de presă susținută la Centrala Dunamenti, Péter Magyar a declarat că Ungaria nu s-a mai confruntat cu o situație energetică de o asemenea gravitate. El a spus că centrala de la Paks funcționează încă, însă oprirea acesteia este anticipată în următoarele zile.
Centrala nucleară de la Paks, posibil oprită până luni din cauza nivelului Dunării
„În prezent, nivelul Dunării se află deja la −124-124−124 de centimetri, iar la −134-134−134 de centimetri Centrala de la Paks trebuie oprită”, a declarat premierul. El a precizat că, potrivit prognozelor, reactorul nu va putea fi repornit în următoarele săptămâni.
Șeful guvernului de la Budapesta le-a cerut cetățenilor să reducă pe cât posibil consumul de energie, mai ales în intervalul de vârf al rețelei, între orele 17:00 și 22:00.
Péter Magyar a vorbit și despre situația carburanților, arătând că rafinăria MOL de la Százhalombatta funcționează în prezent la puțin peste jumătate din capacitate. Potrivit acestuia, unitatea ar urma să revină la capacitate maximă, cel mai probabil, în septembrie.
Premierul a criticat lipsa unor investiții la Paks pentru adaptarea centralei la condițiile generate de nivelul redus al Dunării. „Centrala Dunamenti și MOL au făcut deja, după 2018, ceea ce nu s-a făcut la Paks. După ce vom trece de aceste probleme, vom investiga cine este responsabil pentru faptul că această dezvoltare nu a fost realizată la centrala nucleară”, a spus Magyar.
Avertisment pentru marii consumatori
Referindu-se la marii consumatori industriali, premierul a declarat că MOL s-a angajat voluntar să își reducă consumul cu 656565 de megawați-oră. Totodată, el a avertizat companiile că guvernul ar putea primi în curând puterea de a deconecta marii consumatori de la rețea.
„Le transmit că toată lumea are de câștigat dacă acceptă voluntar să își reducă consumul”, a spus Péter Magyar.
Întrebat despre eventuale măsuri pentru plafonarea prețurilor la carburanți, premierul a afirmat că autoritățile trebuie să acționeze cu prudență. El a subliniat că rezervele strategice pot fi folosite doar dacă importurile de combustibil sunt întrerupte complet.
În același timp, Magyar a făcut apel la populație să limiteze consumul de apă în următoarele zile, cerând suspendarea udării grădinilor, a umplerii piscinelor și a spălării mașinilor.
Întrebat direct dacă pot fi impuse restricții de electricitate pentru gospodării, premierul a spus că o astfel de variantă nu poate fi exclusă, amintind că măsuri similare au fost luate și în timpul precedentului val de căldură.