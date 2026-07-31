Peter Magyar avertizează: raționalizarea energiei pentru populație nu este exclusă, pe fondul secetei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 18:19

Premierul Ungariei, Péter Magyar, nu exclude introducerea unor restricții privind consumul de energie al populației, în contextul unei crize energetice pe care o descrie drept fără precedent, provocată de secetă și de scăderea accentuată a nivelului Dunării.

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