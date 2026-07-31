Pedro Sánchez, în Ceuta după intrarea a circa 60.000 de migranți din Maroc: „Încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 17:26

Premierul spaniol Pedro Sánchez a ajuns vineri în enclava Ceuta, unde a calificat pătrunderea masivă a migranților din Maroc drept o „încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”. Autoritățile locale estimează că aproximativ 60.000 de persoane au intrat în orașul cu circa 85.000 de locuitori.

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