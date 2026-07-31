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Pedro Sánchez, în Ceuta după intrarea a circa 60.000 de migranți din Maroc: „Încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”

Pedro Sánchez, premierul Spaniei

Pedro Sánchez, premierul Spaniei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 17:26

Premierul spaniol Pedro Sánchez a ajuns vineri în enclava Ceuta, unde a calificat pătrunderea masivă a migranților din Maroc drept o „încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”. Autoritățile locale estimează că aproximativ 60.000 de persoane au intrat în orașul cu circa 85.000 de locuitori.

Șeful Guvernului de la Madrid a declarat că valul fără precedent de migranți ar fi fost alimentat de informații false răspândite de rețelele de trafic de persoane despre regulile de returnare din Ceuta, relatează Deutsche Welle.

Sánchez acuză rețelele de trafic de persoane

Potrivit lui Sánchez, autoritățile spaniole și marocane au concluzionat că traficanții au interpretat deliberat, în interes propriu, o decizie recentă a Curții Supreme a Spaniei.

„Ceea ce a reieșit din discuțiile cu autoritățile marocane este că mafiile traficului de persoane au făcut o interpretare în interes propriu a unei decizii a Curții Supreme”, a declarat premierul spaniol.

El a precizat că rețelele au răspândit rapid zvonul potrivit căruia persoanele care ajung pe mare în Ceuta nu mai pot fi returnate imediat. Sánchez a subliniat însă că decizia instanței vizează migranții care traversează Strâmtoarea Gibraltar sau Marea Mediterană, nu pe cei care ocolesc înot frontiera terestră dintre Maroc și enclavele spaniole Ceuta și Melilla.

Presiune majoră la frontieră

Vizita premierului are loc în contextul uneia dintre cele mai severe crize de migrație cu care s-a confruntat Spania în ultimii ani. Șeful administrației locale din Ceuta, Juan Jesús Vivas, a estimat că aproximativ 60.000 de oameni au pătruns în enclavă, o presiune pe care autoritățile spun că nu o pot absorbi.

Spania a mobilizat efective militare pentru a sprijini Garda Civilă la frontieră. În același timp, Franța și Italia au anunțat controale temporare la frontierele cu Spania.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut oprirea traversărilor ilegale și destructurarea rețelelor de trafic de persoane.

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