Polonia confirmă că proiectilul prăbușit lângă granița cu Ucraina era o rachetă rusească de croazieră

Autoritățile poloneze au confirmat oficial că obiectul care s-a prăbușit recent în apropierea frontierei cu Ucraina a fost o rachetă de croazieră rusească de tip Kh-101, transmite agenția de presă dpa.
Anunțul a fost făcut joi seară de ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, după o discuție cu șeful operațiunilor militare ale Poloniei, generalul Ireneusz Nowak.
„Putem afirma cu certitudine deplină că este vorba despre o rachetă rusească Kh-101”, a declarat oficialul pentru postul de radio RMF FM.
Potrivit acestuia, tipul de rachetă identificat este considerat extrem de periculos, având capacitatea de a transporta inclusiv focoase nucleare. Tomczyk a precizat că proiectilul a explodat în momentul impactului cu solul.
Incident produs în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei
Armata poloneză anunțase încă de joi dimineață că un obiect aerian neidentificat a pătruns în spațiul aerian al NATO și s-a prăbușit pe teritoriul Poloniei în contextul atacurilor aeriene masive lansate de Rusia asupra Ucrainei în noaptea precedentă.
Locul impactului a fost localizat într-o zonă nelocuită din apropierea localității Tarnawa Kolonia, situată la aproximativ 90 de kilometri sud de orașul Lublin. În zonă au fost activate sirenele de alarmă în primele ore ale dimineții.
Avioane F-16 mobilizate pentru identificarea obiectului
Conform informațiilor furnizate de armata poloneză, un avion de luptă F-16 a fost trimis pentru interceptarea și identificarea proiectilului. Obiectul a dispărut însă de pe radar înainte de a putea fi urmărit complet. Ulterior, echipajul unui elicopter militar a reușit să identifice zona în care acesta s-a prăbușit.
Poliția a descoperit mai târziu un crater cu diametrul de aproximativ zece metri în apropiere de Tarnawa Kolonia. Autoritățile au precizat că incidentul nu s-a soldat cu victime sau răniți.
Ancheta continuă
Guvernul de la Varșovia anunțase inițial că există indicii potrivit cărora obiectul ar fi fost o rachetă rusească și că investigațiile sunt în desfășurare. Confirmarea oficială a tipului de proiectil a fost făcută după analiza informațiilor militare și a resturilor recuperate de la locul impactului.
Incidentul readuce în atenție riscurile pe care conflictul din Ucraina le poate genera pentru statele membre NATO aflate în proximitatea zonei de război, în special în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra teritoriului ucrainean.