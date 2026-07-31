Polonia confirmă că proiectilul prăbușit lângă granița cu Ucraina era o rachetă rusească de croazieră

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 13:26

Autoritățile poloneze au confirmat oficial că obiectul care s-a prăbușit recent în apropierea frontierei cu Ucraina a fost o rachetă de croazieră rusească de tip Kh-101, transmite agenția de presă dpa.

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