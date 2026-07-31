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Iranul avertizează Cipru și Bulgaria în legătură cu bazele militare folosite de SUA

Iran

Iran

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 07:45

Iranul a transmis Ciprului și Bulgariei să nu permită Statelor Unite să utilizeze baze militare de pe teritoriul lor pentru eventuale atacuri împotriva Republicii Islamice, relatează CNN.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat într-o discuție cu omologul cipriot că folosirea bazelor străine din Cipru pentru acțiuni ostile împotriva Iranului ar echivala cu participarea la un act de agresiune. Potrivit Teheranului, autoritățile cipriote au primit asigurări din partea Marii Britanii că bazele britanice de pe insulă nu vor fi folosite împotriva Iranului.

Într-o convorbire separată cu ministrul bulgar de Externe, Araghchi a cerut reconsiderarea deciziei prin care Bulgaria permite avioanelor militare americane să folosească o bază aeriană pentru operațiuni din Orientul Mijlociu.

Șeful diplomației iraniene a avertizat că Teheranul își va apăra interesele și că orice stat care sprijină acțiuni militare împotriva Iranului va suporta consecințele.

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