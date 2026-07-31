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Extern· 1 min citire
Iranul avertizează Cipru și Bulgaria în legătură cu bazele militare folosite de SUA
Iran
Iranul a transmis Ciprului și Bulgariei să nu permită Statelor Unite să utilizeze baze militare de pe teritoriul lor pentru eventuale atacuri împotriva Republicii Islamice, relatează CNN.
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