Încă o țară se pregătește să oprească cea mai mare centrală nucleară. Debitul Dunării a ajuns la un nivel critic

Ungaria se confruntă cu o situație fără precedent în sectorul energetic. Compania de stat MVM avertizează că Centrala Nucleară Paks ar putea fi oprită complet în următoarele 24-72 de ore, după ce nivelul Dunării a coborât atât de mult încât răcirea reactoarelor riscă să nu mai poată fi asigurată în condiții normale.
Anunțul vine în contextul în care premierul ungar Péter Magyar a transmis un apel către populație, cerând responsabilitate în consumul de energie și avertizând că urmează zile dificile pentru sistemul energetic al țării.
Premierul Ungariei avertizează asupra unei situații fără precedent
Într-un mesaj video publicat pe Facebook, Péter Magyar a afirmat că întreaga centrală nucleară Paks ar urma să fie închisă pentru prima dată în cei 44 de ani de funcționare, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.
„Anunțuri și măsuri extraordinare. Pentru prima dată în 44 de ani, întreaga centrală nucleară Paksi va fi închisă complet din cauza nivelului record scăzut al apei din Dunăre. Criza energetică vine de luni. Vor fi necesare măsuri coordonate și autoconținere pentru a evita consecințele grave. Contăm pe toată lumea”, a transmis premierul ungar.
MVM avertizează că oprirea centralei este inevitabilă
Compania MVM, controlată de statul ungar, a anunțat că oprirea completă a Centralei Nucleare Paks va deveni inevitabilă într-un interval estimat între 24 și 72 de ore.
„Din cauza nivelului scăzut al apei Dunării, oprirea completă a Centralei Nucleare Paks și, implicit, încetarea producției de energie electrică, va deveni inevitabilă în următoarele 24-72 de ore”, se arată în comunicatul companiei.
În prezent, centrala produce aproximativ 935 MW, însă, în condiții normale, instalația are o capacitate instalată de aproape 2.000 MW și asigură aproximativ jumătate din producția de energie electrică a Ungariei.
De ce poate fi oprită centrala
Apa Dunării este folosită pentru răcirea condensatoarelor reactoarelor de la Paks.
Deși debitul actual ar permite încă alimentarea cu apă, oficialii explică faptul că nivelul fluviului a coborât atât de mult încât pompele de aspirație nu mai pot funcționa eficient, iar prognozele arată că nivelul apei va continua să scadă.
Specialiștii au început deja lucrări pentru amplasarea mai adâncă a conductelor de aspirație, o investiție care ar urma să permită funcționarea centralei și în condițiile unor niveluri mai reduse ale Dunării în anii următori.
Dunărea a coborât sub toate recordurile
Potrivit MVM, nivelul actual al Dunării este cu 28 de centimetri sub precedentul record negativ înregistrat în 2018 și cu peste un metru sub nivelul minim al apei luat în calcul atunci când centrala a fost proiectată, în urmă cu peste patru decenii.
Compania explică această situație prin două cauze principale.
Prima este adâncirea albiei fluviului, determinată de amenajările hidrotehnice din amonte și de transportul continuu al sedimentelor, în lipsa unor baraje pe sectorul ungar al Dunării.
A doua cauză este reprezentată de efectele schimbărilor climatice, care au dus la dispariția viiturilor sezoniere și la menținerea unui nivel foarte scăzut al apei pe parcursul întregului an.
Centrala este pregătită pentru oprire
Oficialii MVM precizează că centrala dispune de proceduri speciale pentru astfel de situații.
În prezent, instalația se află în etapa a treia din cele patru niveluri de alertă stabilite pentru scăderea debitului Dunării.
Dacă va fi atins nivelul patru, toate reactoarele vor fi oprite, iar producția de energie electrică va înceta complet.
Chiar și după oprire, reactoarele vor trebui răcite permanent. Pentru această operațiune este necesar un debit de aproximativ cinci metri cubi de apă pe minut, comparativ cu circa 100 de metri cubi pe secundă atunci când unitățile funcționează la capacitate normală.
Au fost mobilizate pompe suplimentare
Pentru a asigura răcirea reactoarelor în cazul în care nivelul Dunării va continua să scadă, MVM a mobilizat un sistem de pompe instalat împreună cu Direcția Generală Națională de Gospodărire a Apelor.
În prezent, 12 pompe funcționează permanent, alte patru sunt pregătite pentru intervenție imediată, iar încă 13 pot fi puse în funcțiune dacă situația o va impune.
Compania dă asigurări că reactoarele pot fi menținute în siguranță chiar și în cazul în care nivelul extrem de scăzut al Dunării se va menține timp de mai multe săptămâni.
Situația este monitorizată și în România
Problemele provocate de scăderea debitului Dunării sunt urmărite atent și în România.
Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprită marți dimineață, iar Unitatea 2, care urma să fie retrasă temporar din exploatare, a rămas în funcțiune după ce conducerea Nuclearelectrica a revenit asupra deciziei.
Totodată, operatorul național de transport al energiei electrice a transmis că Sistemul Energetic Național este monitorizat permanent și funcționează în parametri de siguranță operațională.
La București este în desfășurare o ședință a Comandamentului Energetic Național, convocată pentru analizarea efectelor pe care nivelul foarte scăzut al Dunării le poate avea asupra producției de energie.