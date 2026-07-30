Încă o țară se pregătește să oprească cea mai mare centrală nucleară. Debitul Dunării a ajuns la un nivel critic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 20:25

Ungaria se confruntă cu o situație fără precedent în sectorul energetic. Compania de stat MVM avertizează că Centrala Nucleară Paks ar putea fi oprită complet în următoarele 24-72 de ore, după ce nivelul Dunării a coborât atât de mult încât răcirea reactoarelor riscă să nu mai poată fi asigurată în condiții normale.

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