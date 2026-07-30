Jared Leto rupe tăcerea după noile acuzații de agresiune sexuală. 10 femei au vorbit despre experiențele lor într-un documentar BBC

Actorul american Jared Leto respinge categoric noile acuzații de comportament sexual inadecvat formulate de mai multe femei, după difuzarea unui documentar realizat de BBC în care sunt prezentate mărturii privind presupuse incidente petrecute de-a lungul mai multor ani.
Câștigătorul premiului Oscar a transmis miercuri un punct de vedere oficial, după ce patru dintre femeile intervievate de postul britanic au susținut că ar fi fost agresate sau hărțuite sexual în perioada în care erau adolescente.
Jared Leto neagă toate acuzațiile
În reacția sa oficială, actorul în vârstă de 54 de ani respinge fără echivoc toate acuzațiile care i se aduc.
„Nu am agresat sexual pe nimeni în întreaga mea viață. Aceste acuzații sunt absolut și categoric false”, a declarat Leto, într-un comunicat de presă.
Ce susțin femeile care au acceptat să vorbească în documentarul BBC
Mărturiile apar în documentarul „Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” („Jared Leto: Secretul întunecat al Hollywood-ului”), care analizează presupuse incidente petrecute între anii 2002 și 2016, perioadă în care actorul avea între 30 și 40 de ani.
Potrivit documentarului, una dintre femei a declarat că a fost agresată sexual într-o baie a unui motel pe când avea 17 ani.
O altă femeie susține că actorul ar fi amenințat-o că o va agresa sexual când ea avea 19 ani.
O a treia persoană intervievată afirmă că a întreținut relații sexuale cu Jared Leto în California la vârsta de 17 ani, situație care, potrivit afirmațiilor sale, ar intra sub incidența legislației privind violarea unui minor.
O altă femeie spune că actorul i-ar fi adresat apeluri telefonice cu un conținut explicit sexual atunci când ea avea doar 16 ani.
Alte femei au relatat apeluri cu tentă sexuală
BBC mai precizează că alte patru femei au descris ceea ce au numit „apeluri telefonice ciudate și adesea cu conținut foarte sexual din partea lui Leto”.
În total, 10 femei au acceptat să își spună povestea în cadrul investigației realizate de postul britanic.
Potrivit BBC, o parte dintre relatările acestora au fost verificate prin discuții cu membri ai familiilor și cu prieteni cărora femeile le-ar fi povestit despre respectivele întâlniri încă de la momentul în care acestea ar fi avut loc.
„În unele cazuri, am văzut și fotografii și mesaje care susțin mărturiile femeilor”, a transmis BBC.
Nu este prima dată când actorul se confruntă cu astfel de acuzații
Acuzațiile prezentate în documentarul BBC vin după ce, în 2025, alte nouă femei l-au acuzat pe Jared Leto de comportament sexual inadecvat într-un articol publicat de revista americană Air Mail.
Actorul nu a fost condamnat pentru aceste acuzații și continuă să le respingă.
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood
Jared Leto este unul dintre cele mai cunoscute nume de la Hollywood. În 2014, a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar datorită interpretării unei femei transgender seropozitive în filmul „Dallas Buyers Club”.
De-a lungul carierei sale a mai jucat în producții precum „House of Gucci”, „Suicide Squad” și „Morbius”.
Pe lângă activitatea din cinematografie, Jared Leto este și solistul trupei de rock alternativ „Thirty Seconds to Mars”.