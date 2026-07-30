Jared Leto rupe tăcerea după noile acuzații de agresiune sexuală. 10 femei au vorbit despre experiențele lor într-un documentar BBC

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 16:40

Actorul american Jared Leto respinge categoric noile acuzații de comportament sexual inadecvat formulate de mai multe femei, după difuzarea unui documentar realizat de BBC în care sunt prezentate mărturii privind presupuse incidente petrecute de-a lungul mai multor ani.

Distribuie articolul