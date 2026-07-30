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Extern· 2 min citire
Donald Tusk, după ce un posibil proiectil rusesc a căzut pe teritoriul Poloniei: „Totul indică o rachetă Kh-101”
Incident Polonia/ Profimedia
Autoritățile poloneze investighează un incident petrecut în estul țării, unde a fost descoperit un crater ce ar putea fi provocat de impactul unei rachete rusești. Premierul Donald Tusk a declarat că primele indicii arată că este vorba despre o rachetă balistică de tip Kh-101, lansată în timpul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei.
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