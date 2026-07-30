Donald Tusk, după ce un posibil proiectil rusesc a căzut pe teritoriul Poloniei: „Totul indică o rachetă Kh-101”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 12:32

Autoritățile poloneze investighează un incident petrecut în estul țării, unde a fost descoperit un crater ce ar putea fi provocat de impactul unei rachete rusești. Premierul Donald Tusk a declarat că primele indicii arată că este vorba despre o rachetă balistică de tip Kh-101, lansată în timpul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei.

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