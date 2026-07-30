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Donald Tusk, după ce un posibil proiectil rusesc a căzut pe teritoriul Poloniei: „Totul indică o rachetă Kh-101”

Incident Polonia/ Profimedia

Incident Polonia/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 12:32

Autoritățile poloneze investighează un incident petrecut în estul țării, unde a fost descoperit un crater ce ar putea fi provocat de impactul unei rachete rusești. Premierul Donald Tusk a declarat că primele indicii arată că este vorba despre o rachetă balistică de tip Kh-101, lansată în timpul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei.

Anchetă după descoperirea unui crater în estul Poloniei

Autoritățile poloneze au anunțat joi că au localizat în estul țării un crater care ar putea reprezenta locul de impact al unui proiectil, în contextul atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții, relatează AFP.

Premierul Donald Tusk a declarat că toate indiciile de până acum sugerează că obiectul căzut pe un câmp din estul Poloniei este o rachetă rusească de tip Kh-101, însă autoritățile așteaptă finalizarea anchetei înainte de a formula concluzii definitive.

„Deocamdată, totul indică faptul că avem de-a face cu o rachetă balistică Kh-101 rusească, dar nu ne grăbim să tragem concluzii înaintea rezultatelor unei investigații detaliate; vrem să avem certitudine 100%: ce tip de rachetă, cine a lansat-o, dacă explozia încărcăturii sau chiar impactul rachetei a provocat acest crater”, a declarat Donald Tusk, citat de Reuters și publicația Rzeczpospolita.

Șeful Guvernului de la Varșovia a precizat că nu există informații privind victime sau pagube materiale, însă a calificat incidentul drept „grav”. Potrivit publicației Gazeta Wyborcza, autoritățile tratează cazul cu maximă seriozitate.

Ucraina solicită să participe la investigație

În paralel, Kievul și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la ancheta desfășurată de autoritățile poloneze.

Procurorul Grzegorz Trusiewicz a declarat că Ucraina a solicitat ca specialiști ucraineni să fie implicați în investigarea obiectului căzut pe teritoriul Poloniei, pentru a ajuta la stabilirea exactă a provenienței și a circumstanțelor incidentului.

Incidentul are loc pe fondul intensificării atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra Ucrainei și ridică noi semne de întrebare privind riscurile pentru statele membre NATO aflate în vecinătatea conflictului.

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