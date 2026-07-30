SUA ar putea respinge ambasadorul propus de Emmanuel Macron. Relațiile dintre Washington și Paris, tensionate după criticile Franței - PRESĂ

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 09:27

Statele Unite analizează posibilitatea de a amâna sau chiar de a respinge candidatura diplomatului propus de președintele Emmanuel Macron pentru postul de ambasador al Franței la Washington, susțin surse citate de Reuters. Decizia este luată în calcul după ce Franța a criticat public situația drepturilor omului din SUA, stârnind nemulțumirea administrației Trump.

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