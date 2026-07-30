SUA ar putea respinge ambasadorul propus de Emmanuel Macron. Relațiile dintre Washington și Paris, tensionate după criticile Franței - PRESĂ

Statele Unite analizează posibilitatea de a amâna sau chiar de a respinge candidatura diplomatului propus de președintele Emmanuel Macron pentru postul de ambasador al Franței la Washington, susțin surse citate de Reuters. Decizia este luată în calcul după ce Franța a criticat public situația drepturilor omului din SUA, stârnind nemulțumirea administrației Trump.
Potrivit a patru surse citate de Reuters, Washingtonul ia în calcul tergiversarea sau respingerea candidaturii lui Aurélien Lechevallier, propus de președintele Emmanuel Macron pentru funcția de ambasador al Franței în Statele Unite.
Lechevallier, fost consilier la Palatul Élysée și actual șef de cabinet al ministrului francez de Externe, Jean-Noël Barrot, urma să își preia mandatul în luna septembrie.
Sursele precizează însă că, deși nu a fost luată încă o decizie oficială, procesul de aprobare s-a complicat în urma unor declarații publice ale Franței privind drepturile omului în Statele Unite.
De unde au pornit nemulțumirea administrației Trump
Tensiunile au fost alimentate de o postare publicată de Misiunea Franței la Națiunile Unite de la Geneva, după un vot în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.
În mesaj, diplomații francezi au criticat faptul că Statele Unite au votat alături de Rusia, Coreea de Nord și alte state împotriva prelungirii mandatului lui Volker Türk, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.
Postarea conținea și un mesaj direct la adresa Washingtonului:
„Statele Unite erau cândva un far al drepturilor omului. Acum nu mai sunt. Lumea nu le mai ascultă.”
Potrivit uneia dintre sursele Reuters, mesajul a fost aprobat prin canalele oficiale ale diplomației franceze și nu reprezintă inițiativa unui angajat.
Departamentul de Stat: „Suntem foarte dezamăgiți”
Un oficial al Departamentului de Stat a declarat pentru Reuters că administrația americană consideră declarațiile Franței „iresponsabile și lipsite de respect”.
„Statele Unite sunt foarte dezamăgite de retorica iresponsabilă și lipsită de respect a francezilor. Răspundem în mod corespunzător la comentariile lor”, a afirmat oficialul.
Două dintre sursele citate susțin că reacția administrației Trump a fost una deosebit de dură, în timp ce alte surse afirmă că există încercări de reducere a tensiunilor dintre cele două state.
Un gest rar în diplomația americană
Potrivit surselor diplomatice, o eventuală respingere a ambasadorului propus de Franța ar reprezenta o măsură extrem de neobișnuită.
În mod normal, înainte ca un ambasador străin să fie numit la Washington, Guvernul SUA trebuie să își dea acordul confidențial. Situațiile în care Statele Unite întârzie sau refuză oficial un candidat sunt foarte rare și, de regulă, sunt rezolvate pe cale diplomatică înainte de a deveni publice.
Relațiile dintre Washington și Paris rămân tensionate
Disputa privind ambasadorul vine pe fondul unor divergențe tot mai vizibile dintre Statele Unite și Franța, după neînțelegeri privind tarifele comerciale, conflictul cu Iranul și războiul din Ucraina.
Tensiunile au crescut și mai mult după ce delegația americană a părăsit sala în timpul unui discurs al reprezentantului Franței la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina, acuzând Parisul de „grandomanie ipocrită”.
În ciuda acestor dispute, un oficial diplomatic francez a declarat că sprijinul Franței pentru reînnoirea mandatului lui Volker Türk nu exclude menținerea unui dialog strâns cu Washingtonul și că diferențele de opinie nu pun sub semnul întrebării relația bilaterală dintre cele două țări.