Pericol în Grecia: zeci de șoferi traversează zilnic un pod prăbușit și își riscă viața. Imagini șocante VIDEO

Publicat 30 iul. 2026, 07:54 Sursă Realitatea PLUS

Gest inconștient în Grecia. Zeci de șoferi își riscă viața și traversează zilnic un pod prăbușit pentru a evita un ocol de 30 de kilometri. La aproape trei ani de la prăbușirea parțială a podului din regiunea Larissa, circulația este în continuare interzisă, însă mulți localnici ignoră restricțiile.

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