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Pericol în Grecia: zeci de șoferi traversează zilnic un pod prăbușit și își riscă viața. Imagini șocante VIDEO

Pod Grecia/ Captură video

Pod Grecia/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS

Gest inconștient în Grecia. Zeci de șoferi își riscă viața și traversează zilnic un pod prăbușit pentru a evita un ocol de 30 de kilometri. La aproape trei ani de la prăbușirea parțială a podului din regiunea Larissa, circulația este în continuare interzisă, însă mulți localnici ignoră restricțiile.

Potrivit presei, cei mai mulți sunt fermieri care încearcă să ajungă la terenurile agricole. Podul nu va fi reparat înainte de 2029, iar specialiștii avertizează că structura se poate prăbuși complet și că ruinele blochează parțial cursul râului.

Deși autoritățile au aprobat fondurile pentru construirea unui pod nou, lucrările nu au început. Până atunci, localnicii continuă să traverseze zona interzisă, chiar dacă își riscă viața în fiecare zi.

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