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Extern· 1 min citire
Pericol în Grecia: zeci de șoferi traversează zilnic un pod prăbușit și își riscă viața. Imagini șocante VIDEO
Pod Grecia/ Captură video
Publicat30 iul. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS
Gest inconștient în Grecia. Zeci de șoferi își riscă viața și traversează zilnic un pod prăbușit pentru a evita un ocol de 30 de kilometri. La aproape trei ani de la prăbușirea parțială a podului din regiunea Larissa, circulația este în continuare interzisă, însă mulți localnici ignoră restricțiile.
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