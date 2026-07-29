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Extern· 2 min citire
Zelenski se întâlnește cu Tusk în Polonia. Pe agenda discuțiilor, apărarea, relațiile Ucraina-Polonia și vizita liderului de la Kiev în SUA
Volodimir Zelenski și Donald Tusk (foto: profimedia)
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul polonez Donald Tusk au început miercuri discuțiile oficiale la Lublin, în estul Poloniei, unde liderul de la Kiev efectuează o vizită.
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