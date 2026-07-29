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Zelenski se întâlnește cu Tusk în Polonia. Pe agenda discuțiilor, apărarea, relațiile Ucraina-Polonia și vizita liderului de la Kiev în SUA

Volodimir Zelenski și Donald Tusk (foto: profimedia)

Volodimir Zelenski și Donald Tusk (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 19:41

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul polonez Donald Tusk au început miercuri discuțiile oficiale la Lublin, în estul Poloniei, unde liderul de la Kiev efectuează o vizită.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au început miercuri discuțiile oficiale la Lublin, în estul Poloniei. Întâlnirea se desfășoară la sediul Voievodatului Lublin.

Zelenski și Tusk discută la Lublin despre apărare și relațiile bilaterale

Purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean, Serhii Nykyforov, a declarat că agenda include relațiile bilaterale dintre Ucraina și Polonia, reacția la actele de agresiune împotriva cetățenilor ucraineni, cooperarea în domeniul apărării și coordonarea cu partenerii europeni după recenta vizită a lui Zelenski în Statele Unite.

La rândul său, biroul premierului polonez a anunțat că cei doi lideri vor analiza inclusiv vizita efectuată de Zelenski în SUA și întrevederea acestuia cu președintele american Donald Trump.

Prima reuniune în Polonia după tensiunile dintre cele două țări

Discuțiile de la Lublin au atras atenția presei poloneze, care a subliniat că este prima întâlnire dintre Zelenski și Tusk organizată pe teritoriul Poloniei după deteriorarea relațiilor dintre cele două țări.

Ultima vizită a președintelui ucrainean în Polonia a avut loc în decembrie 2025. Înainte de deplasarea la Lublin, Zelenski s-a aflat marți în Statele Unite, unde s-a întâlnit cu Donald Trump și cu mai mulți senatori americani.

După aceste consultări, Senatul SUA a adoptat, cu 86 de voturi pentru și 12 împotrivă, o moțiune procedurală care permite continuarea dezbaterilor asupra unui proiect de lege bipartizan privind sancțiunile împotriva Rusiei și Iranului.

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