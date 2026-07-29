Conflict Orientul Mijlociu. Iranul își reface arsenalul cu ajutorul Chinei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 14:33

Iranul a început procesul de refacere a capacităților sale militare după războiul cu Statele Unite și Israel, printr-un acord pentru achiziționarea a sute de sisteme portabile de apărare antiaeriană din China. Potrivit Reuters, prima tranșă de echipamente ar urma să fie livrată în perioada următoare.

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