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Extern· 1 min citire
Conflict Orientul Mijlociu. Iranul își reface arsenalul cu ajutorul Chinei
China-Iran/ Profimedia
Iranul a început procesul de refacere a capacităților sale militare după războiul cu Statele Unite și Israel, printr-un acord pentru achiziționarea a sute de sisteme portabile de apărare antiaeriană din China. Potrivit Reuters, prima tranșă de echipamente ar urma să fie livrată în perioada următoare.
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