Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Conflict Orientul Mijlociu. Iranul își reface arsenalul cu ajutorul Chinei

China-Iran/ Profimedia

China-Iran/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 14:33

Iranul a început procesul de refacere a capacităților sale militare după războiul cu Statele Unite și Israel, printr-un acord pentru achiziționarea a sute de sisteme portabile de apărare antiaeriană din China. Potrivit Reuters, prima tranșă de echipamente ar urma să fie livrată în perioada următoare.

Iranul ar fi încheiat un contract pentru achiziționarea a până la 400 de sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS), inclusiv rachete chinezești de tip QW-12 și FN-16, potrivit sursei menționate.

Valoarea acordului este estimată la 60-70 de milioane de dolari, fiind considerată una dintre cele mai importante achiziții iraniene din ultimii ani în domeniul apărării aeriene cu rază scurtă de acțiune.

Conform informațiilor obținute până în prezent, Teheranul ar urma să primească în curând prima tranșă din sistemele comandate.

Cine ar fi intermediat tranzacția

Acordul ar fi fost semnat prin intermediul companiei Zhongqing Baoshang International Investment, cu sediul în Hong Kong, care ar fi acționat ca intermediar între autoritățile iraniene și furnizorul chinez.

Până în acest moment, Ministerul de Externe al Iranului nu a comentat informațiile privind contractul.

China neagă informațiile

Ministerul chinez de Externe a respins informațiile referitoare la livrările de armament către Iran, subliniind că Beijingul își menține rolul de mediator și susținător al eforturilor diplomatice în regiune.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

razboi iranconflict orientul mijlociuchinairansisteme aparare antiaeriana

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe