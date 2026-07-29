Kremlinul strânge șurubul înaintea alegerilor. Vocile anti-război sunt eliminate din cursa electorală: „2026 este un moment de cotitură”

Autoritățile ruse au intensificat măsurile împotriva politicienilor și formațiunilor care critică războiul din Ucraina, cu mai puțin de două luni înaintea alegerilor parlamentare programate în septembrie. Candidați independenți și membri ai opoziției au fost excluși din competiție, iar partidul liberal Iabloko riscă să nu fie lăsat să participe la scrutinul federal.
Noua ofensivă împotriva vocilor anti-război vine într-un moment dificil pentru Kremlin, marcat de atacurile ucrainene cu drone, probleme economice, lipsa combustibilului și o scădere a popularității lui Vladimir Putin.
Candidați eliminați pentru „simboluri extremiste”
În ultimele săptămâni, peste o duzină de candidați ai partidului Iabloko au fost scoși din cursele federale și regionale. Autoritățile au invocat afișarea unor presupuse simboluri extremiste, printre care fotografii sau materiale legate de Aleksei Navalnîi.
Partidul, care încearcă să participe la alegeri sub sloganul „Pentru pace și libertate”, nu a fost înregistrat nici pentru scrutinul local din Sankt Petersburg. Analiștii avertizează că problemele administrative invocate în mai multe regiuni ar putea fi folosite pentru excluderea completă a formațiunii din alegerile parlamentare.
Și Boris Nadejdin, unul dintre cei mai cunoscuți politicieni ruși care s-au pronunțat împotriva războiului, a fost înlăturat din cursă. Ministerul Justiției l-a declarat „agent străin”, ceea ce îi interzice accesul la funcții publice și părăsirea țării.
Kremlinul neagă că ar urmări opoziția
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susține că măsurile nu au legătură cu opiniile politice ale celor vizați, ci cu presupuse încălcări ale legii.
„Cei care încalcă legea se confruntă cu presiuni, iar cei care nu o încalcă își pot exprima liber opinia”, a declarat Peskov.
În realitate, potrivit analiștilor citați, nu mai există în acest moment nicio voce anti-război cu vizibilitate reală în politica rusă. Mai mulți opozanți au fost arestați, declarați agenți străini sau împiedicați să candideze.
Scădere puternică pentru Vladimir Putin
Presiunea asupra opoziției crește în paralel cu deteriorarea încrederii în conducerea de la Moscova. Un sondaj de stat realizat în luna iulie a indicat o scădere de cinci puncte procentuale a popularității lui Vladimir Putin, până la 66%, cea mai mare pierdere săptămânală de la începutul invaziei din februarie 2022.
Nemulțumirea este alimentată de efectele războiului asupra vieții de zi cu zi. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și depozitelor petroliere au provocat penurii de combustibil și scumpiri, iar tot mai mulți ruși se întreabă dacă autoritățile mai au un plan pentru ieșirea din conflict.
În același timp, persistă temerea că după alegeri ar putea fi anunțată o nouă mobilizare militară.
Rusia Unită ar putea obține un rezultat mai slab
Partidul Rusia Unită, care controlează Parlamentul și susține regimul Putin, rămâne favorit, însă așteptările Kremlinului ar fi fost revizuite în scădere.
Potrivit unor informații apărute în presa rusă independentă, formațiunea ar putea obține aproximativ 45% din voturi, față de estimarea inițială de 55%.
În interiorul puterii ar exista și dispute privind modul în care trebuie gestionată situația. Serviciile de securitate ar susține reprimarea totală a opoziției, în timp ce o parte a administrației prezidențiale ar încerca să păstreze aparența unui proces electoral controlat, dar credibil.