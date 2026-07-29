Kremlinul strânge șurubul înaintea alegerilor. Vocile anti-război sunt eliminate din cursa electorală: „2026 este un moment de cotitură”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 08:15

Autoritățile ruse au intensificat măsurile împotriva politicienilor și formațiunilor care critică războiul din Ucraina, cu mai puțin de două luni înaintea alegerilor parlamentare programate în septembrie. Candidați independenți și membri ai opoziției au fost excluși din competiție, iar partidul liberal Iabloko riscă să nu fie lăsat să participe la scrutinul federal.

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