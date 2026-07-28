Lovitură pregătită pentru Rusia. Senatorii americani au ajuns la un acord privind noi sancțiuni

Senatorii americani au convenit marți asupra unui proiect de lege menit să exercite o presiune sporită asupra Rusiei prin noi sancțiuni, iar amendamentele publicate recent prevăd ca actul normativ să poarte numele regretatului senator republican Lindsey Graham, care a susținut inițiativa înainte de decesul său, informează dpa.
În urma acestui acord bipartizan, proiectul de lege ar putea fi adoptat de Senat chiar în cursul acestei săptămâni, potrivit relatărilor din presă.
Totuși, întrucât Camera Reprezentanților se află deja în vacanță parlamentară, este puțin probabil ca legea să intre în vigoare înainte de luna septembrie.
Ce vizează proiectul de lege
Proiectul de lege vizează în primul rând exporturile rusești de gaze naturale și petrol, o sursă esențială de venituri pentru Moscova.
Astfel, președintele SUA ar fi autorizat să impună sancțiuni celor mai mari cinci cumpărători de energie din Rusia, precum și celor cinci țări care contribuie cel mai mult la eforturile Rusiei de a eluda sancțiunile din sectorul energetic.
O astfel de măsură ar putea tensiona și mai mult relațiile comerciale ale SUA cu China și India, ambele fiind importatori majori de petrol rusesc.
Președintele Donald Trump a fost până acum reticent în a pune presiune asupra Beijingului în legătură cu importurile sale de energie din Rusia. La un moment dat, el impusese o taxă vamală de 25% asupra bunurilor din India pentru achizițiile sale de petrol rusesc.
Sancțiuni contra Iranului, incluse în noul proiect
În noua sa formă, proiectul de lege include și sancțiuni împotriva Iranului.
Acordul privind textul proiectului de lege a coincis cu o vizită a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington pentru a participa la funeraliile lui Lindsey Graham.
Sora politicianului republican, Darline Graham, a preluat locul fratelui său după decesul acestuia și a continuat să susțină actul normativ.
Președintele Donald Trump a declarat deja că intenționează să îl promulge.
În ultimele luni, SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra livrărilor de petrol rusesc pentru a contracara creșterea prețurilor pe piața mondială, provocată de închiderea strâmtorii Ormuz în timpul războiului cu Iranul.