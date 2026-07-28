Lovitură pregătită pentru Rusia. Senatorii americani au ajuns la un acord privind noi sancțiuni

Publicat 28 iul. 2026, 23:53 Sursă Agerpres

Senatorii americani au convenit marți asupra unui proiect de lege menit să exercite o presiune sporită asupra Rusiei prin noi sancțiuni, iar amendamentele publicate recent prevăd ca actul normativ să poarte numele regretatului senator republican Lindsey Graham, care a susținut inițiativa înainte de decesul său, informează dpa.

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