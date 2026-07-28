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Sanatate· 1 min citire
Alertă alimentară: Produs retras de la vânzare din cauza excesului de pesticide
Alertă alimentară ANSVSA
Un produs alimentar vândut în rețeaua Profi a fost retras urgent de la comercializare după ce analizele au indicat depășirea limitelor legale pentru reziduuri de pesticide.
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