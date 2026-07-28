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Justitie· 1 min citire
Instanța amână decizia în cazul propririi pe conturile ROMATSA. Compania mai are bani pentru doar trei săptămâni
FOTO: Arhivă
Publicat28 iul. 2026, 14:20
Actualizat28 iul. 2026, 14:29
SursăRealitatea PLUS
Instanța din Belgia a decis amânarea termenului de judecată pentru cea de-a doua contestație depusă în dosarul privind poprirea conturilor ROMATSA de către compania Pfizer. În total, au fost formulate două contestații, una de către ROMATSA și cealaltă de Ministerul Finanțelor, ambele instituții solicitând anularea măsurii executorii.
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