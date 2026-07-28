Crimă descoperită după 15 ani în Ilfov. O femeie a fost condamnată la 22 de ani de închisoare pentru uciderea propriei mame

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 14:23

Un caz care părea fără noi perspective după mai bine de un deceniu a fost elucidat de anchetatori. O femeie de afaceri din județul Ilfov a fost condamnată la 22 de ani de închisoare, după ce instanța a stabilit că a pus la cale uciderea propriei mame. Dosarul a fost redeschis la ani distanță, iar noile probe au schimbat complet cursul anchetei.

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