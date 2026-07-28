Crimă descoperită după 15 ani în Ilfov. O femeie a fost condamnată la 22 de ani de închisoare pentru uciderea propriei mame

Un caz care părea fără noi perspective după mai bine de un deceniu a fost elucidat de anchetatori. O femeie de afaceri din județul Ilfov a fost condamnată la 22 de ani de închisoare, după ce instanța a stabilit că a pus la cale uciderea propriei mame. Dosarul a fost redeschis la ani distanță, iar noile probe au schimbat complet cursul anchetei.
Ancheta a fost reluată după mai bine de 15 ani
Crima a avut loc în localitatea Gruiu, județul Ilfov, iar inițial cazul a fost soluționat prin condamnarea unei singure persoane. Ulterior, noi informații au determinat procurorii să reia cercetările, iar investigațiile au scos la iveală existența unui plan mult mai amplu.
Curtea de Apel București a decis condamnarea unei femei în vârstă de 54 de ani la 22 de ani de detenție, după ce a fost găsită vinovată de instigare la violență în familie, în forma omorului calificat.
Potrivit procurorilor, victima urma să fie audiată de procurorii DIICOT în legătură cu presupuse activități ilegale în care ar fi fost implicată fiica sa. Anchetatorii susțin că tocmai acest context ar fi determinat punerea în aplicare a planului criminal.
Procurorii susțin că femeia ar fi încercat inițial să angajeze un asasin
Conform anchetei, inculpata ar fi încercat mai întâi să găsească un ucigaș plătit, oferind suma de 10.000 de euro pentru comiterea crimei. Persoana respectivă ar fi dispărut însă cu banii fără să ducă la îndeplinire planul.
Ulterior, femeia ar fi apelat la persoane apropiate familiei pentru a pune în practică asasinatul. La momentul comiterii faptei, autoritățile au considerat că este vorba despre o tâlhărie urmată de omor, iar unul dintre participanți a fost condamnat.
Pentru a crea aparența unui jaf, locuința victimei ar fi fost răvășită, iar din casă ar fi fost sustrase doar bijuterii.
Mărturiile făcute din penitenciar au schimbat cursul investigației
Dosarul a fost redeschis după ce bărbatul condamnat inițial a oferit noi declarații în timpul detenției. Pe baza acestor informații, procurorii au refăcut întreaga succesiune a evenimentelor și au identificat implicarea altor persoane.
În urma noii anchete, instanța a dispus și condamnarea nepoatei victimei la 20 de ani de închisoare. De asemenea, un apropiat al familiei a primit o pedeapsă de 10 ani de detenție pentru participarea la comiterea faptei.
Procurorul de caz, Alexandru Anghel, a precizat că investigațiile au demonstrat existența unei acțiuni coordonate, în care mai multe persoane au contribuit la comiterea omorului, la instigarea fiicei victimei.
Acuzații privind o nouă sumă de bani pentru păstrarea tăcerii
Potrivit motivării instanței, femeia condamnată ar fi oferit ulterior încă 12.000 de euro principalului executant, aflat deja în Penitenciarul Rahova, pentru ca acesta să nu dezvăluie implicarea celorlalți participanți.
Din acest motiv, administrația penitenciarului ar fi dispus măsuri suplimentare de protecție pentru deținut, pentru a preveni orice incidente.
Dosarele de instigare la omor, printre cele mai dificile de demonstrat
Specialiștii în drept penal explică faptul că astfel de cauze sunt deosebit de complexe, deoarece persoana care instigă la comiterea unei crime nu participă direct la faptă. Procurorii trebuie să demonstreze existența unei înțelegeri între participanți și să administreze probe solide privind promisiunea sau oferirea unei recompense pentru săvârșirea infracțiunii.
Prin condamnările pronunțate în acest dosar, anchetatorii consideră că una dintre cele mai vechi și complicate crime din ultimii ani a fost, în cele din urmă, elucidată.