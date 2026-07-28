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Justitie· 2 min citire

Percheziții în Galați într-un dosar de pescuit ilegal. Anchetatorii au ridicat o ambarcațiune, un motor de barcă și bani de la un suspect

Percheziții

Percheziții

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 13:25

Polițiștii din județul Galați au desfășurat mai multe percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiuni din domeniul navigației și al pescuitului comercial. Un bărbat în vârstă de 30 de ani este cercetat pentru exploatarea unei nave neînregistrate, arborarea fără drept a pavilionului României și desfășurarea de activități de pescuit fără autorizațiile prevăzute de lege.

Descinderi la locuințele unui bărbat din județul Brăila

Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Biroului Transporturi Navale Galați, care au efectuat trei percheziții la imobile utilizate de un bărbat din localitatea Gura Călmățui, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila.

Ancheta vizează mai multe fapte considerate grave de legislația în vigoare, printre care exploatarea unei ambarcațiuni fără înregistrare, folosirea ilegală a pavilionului românesc și desfășurarea de activități comerciale de pescuit fără licență și autorizație.

Mai multe infracțiuni sunt investigate de polițiști

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, dosarul penal include cercetări pentru:

punerea în exploatare sau navigație a unei nave neînregistrate;

arborarea fără drept a pavilionului românesc;

pescuit comercial fără licență și autorizație;

utilizarea de unelte de pescuit comercial de către persoane neautorizate;

pescuitul reproducătorilor în perioada de prohibiție;

distrugerea icrelor embrionate în zonele naturale de reproducere.

Anchetatorii încearcă să stabilească întreaga activitate desfășurată de suspect și eventualele prejudicii produse asupra resurselor piscicole.

Ce au descoperit oamenii legii în urma perchezițiilor

În timpul descinderilor, polițiștii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă.

Printre acestea se numără suma de 3.300 de lei, o ambarcațiune confecționată din tablă și un motor destinat acesteia, obiecte care vor fi analizate și folosite ca mijloace de probă în cadrul investigației.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Biroului Transporturi Navale Galați, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care au fost comise presupusele infracțiuni și pentru a dispune măsurile legale care se impun în funcție de rezultatele investigației.

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