Pepene roșu vs pepene galben. Mihaela Bilic a dezvăluit care este alegerea mai sănătoasă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 14:49

Pepenele este, fără îndoială, vedeta verii. Fie că este roșu, zemos și răcoritor, sau galben, parfumat și bogat în vitamine, acesta nu lipsește de pe mesele românilor din sezonul cald. Însă, dincolo de gust, apare frecvent întrebarea: care dintre cele două variante este mai sănătoasă? Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică faptul că atât pepenele roșu, cât și cel galben au beneficii importante pentru organism, iar alegerea depinde de ceea ce își dorește fiecare persoană: mai multă hidratare, un aport ridicat de antioxidanți sau un conținut mai mare de vitamine și minerale.

Distribuie articolul