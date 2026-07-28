Pepene roșu vs pepene galben. Mihaela Bilic a dezvăluit care este alegerea mai sănătoasă

Pepenele este, fără îndoială, vedeta verii. Fie că este roșu, zemos și răcoritor, sau galben, parfumat și bogat în vitamine, acesta nu lipsește de pe mesele românilor din sezonul cald. Însă, dincolo de gust, apare frecvent întrebarea: care dintre cele două variante este mai sănătoasă? Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică faptul că atât pepenele roșu, cât și cel galben au beneficii importante pentru organism, iar alegerea depinde de ceea ce își dorește fiecare persoană: mai multă hidratare, un aport ridicat de antioxidanți sau un conținut mai mare de vitamine și minerale.
Pepenele roșu, campion la hidratare
Potrivit Mihaelei Bilic, pepenele roșu este unul dintre cele mai hidratante fructe, fiind alcătuit în proporție de peste 90% din apă. Tocmai de aceea este recomandat în zilele foarte călduroase, când organismul pierde mai multe lichide prin transpirație.
În plus, culoarea sa roșie este dată de licopen, un antioxidant puternic care, potrivit numeroaselor studii, contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Medicul explică faptul că acest pigment are și un efect de protecție a pielii împotriva razelor ultraviolete, motiv pentru care pepenele roșu este un aliat excelent în sezonul estival.
Pepenele roșu conține și vitamina C, vitamina A, potasiu și citrulină, un aminoacid implicat în producerea oxidului nitric, substanță care contribuie la relaxarea vaselor de sânge.
Pepenele galben vine cu un alt avantaj
Dacă pepenele roșu impresionează prin licopen, pepenele galben se remarcă prin conținutul ridicat de beta-caroten, precursor al vitaminei A.
Mihaela Bilic explică faptul că beta-carotenul contribuie la protejarea pielii împotriva îmbătrânirii și este important pentru sănătatea ochilor și pentru funcționarea sistemului imunitar. De asemenea, pepenele galben furnizează cantități importante de vitamina C.
Un alt atu al pepenelui galben este conținutul de potasiu. Potrivit medicului nutriționist, acesta conține aproximativ dublul cantității de potasiu față de pepenele roșu, mineral care contribuie la menținerea tensiunii arteriale normale și ajută organismul să elimine excesul de sodiu și apă.
Îngrașă unul mai mult decât celălalt?
Un mit frecvent este că pepenele ar îngrășa deoarece este foarte dulce.
Mihaela Bilic atrage atenția că ambele tipuri de pepene au un conținut caloric relativ redus, iar problema apare atunci când sunt consumate în cantități foarte mari. Ea recomandă ca pepenele să fie mâncat „cu felia”, nu în jumătăți de fruct, deoarece porțiile exagerate pot aduce un aport mare de zaharuri naturale și calorii.
Din punct de vedere energetic, diferențele dintre cele două fructe sunt mici. Pepenele roșu are ceva mai puține calorii și carbohidrați, în timp ce pepenele galben este puțin mai caloric, dar oferă mai multe fibre și mai mulți micronutrienți. Pentru majoritatea oamenilor, aceste diferențe sunt mai puțin importante decât mărimea porției consumate.
Cum este bine să fie consumat
Mihaela Bilic recomandă consumul pepenelui ca gustare sau desert, în porții rezonabile.
Fiind bogat în apă și având un volum mare, pepenele oferă rapid senzația de sațietate. Totuși, dacă este consumat în cantități foarte mari dintr-o singură dată, poate provoca balonare sau disconfort digestiv la unele persoane.
Persoanele cu diabet sau cu alte afecțiuni care necesită controlul aportului de carbohidrați nu trebuie să excludă complet pepenele, însă este indicat să respecte porțiile recomandate de medic sau de dietetician.
Există un câștigător?
În opinia Mihaelei Bilic, răspunsul este nu.
Pepenele roșu este alegerea ideală pentru cei care își doresc un fruct foarte hidratant, cu puține calorii și bogat în licopen, antioxidant asociat cu protecția cardiovasculară și sănătatea pielii. Pe de altă parte, pepenele galben aduce mai mult beta-caroten, mai mult potasiu și un aport mai mare de vitamina C, fiind o opțiune excelentă pentru susținerea sistemului imunitar și pentru sănătatea ochilor.
De aceea, nutriționistul spune că nu este nevoie să alegem unul în detrimentul celuilalt. Cele două fructe se completează din punct de vedere nutrițional și pot face parte dintr-o alimentație echilibrată pe tot parcursul verii.
Moderația rămâne cea mai bună alegere
Indiferent dacă preferi pepenele roșu sau pe cel galben, cel mai important este să îl consumi în cantități potrivite și în cadrul unei diete variate.
Fructele de sezon aduc vitamine, minerale, apă și antioxidanți de care organismul are nevoie în zilele călduroase. Atât pepenele roșu, cât și cel galben sunt alegeri sănătoase, iar diferențele dintre ele nu ar trebui să fie motiv de dispută, ci o invitație de a profita de beneficiile fiecăruia.
Așa cum subliniază Mihaela Bilic, nu culoarea face diferența, ci echilibrul. Alternarea celor două tipuri de pepene poate fi cea mai simplă metodă de a beneficia de toate substanțele nutritive pe care le oferă aceste fructe ale verii, potrivit sursei.