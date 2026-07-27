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Schimbări majore pentru patru zodii, la finalul lunii iulie. Astrele le-au pregătit surprize de proporții

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 12:24
Actualizat27 iul. 2026, 12:25

Finalul lunii vine cu o energie aparte pentru patru zodii. După Luna Nouă, considerată un moment al noilor începuturi, astrologii spun că influențele acestui fenomen continuă să se resimtă și în ultimele zile ale lunii, favorizând schimbările importante, deciziile curajoase și încheierea unor etape din trecut. Pe fondul retrogradării lui Mercur, cei născuți sub aceste semne zodiacale sunt îndemnați să își regândească relațiile, viața personală și planurile profesionale.

Rac

Potrivit astrologului Kyle Thomas, citat de People, Racul traversează una dintre cele mai importante perioade ale anului. Luna Nouă îi oferă șansa unui adevărat „restart”, iar deciziile luate acum pot influența următoarele luni.

Și publicația YourTango susține că nativii din Rac au ocazia să revină asupra unor situații rămase nerezolvate și să transforme experiențele trecutului într-un nou început.

Leu

Leii sunt considerați printre favoriții sfârșitului de iulie. Potrivit YourTango, influența lui Jupiter le poate aduce oportunități profesionale și mai multă vizibilitate, în timp ce Luna Nouă îi pregătește pentru un nou ciclu de afirmare personală.

Vogue recomandă însă răbdare și introspecție înainte de lansarea unor proiecte importante, astfel încât următoarea etapă să înceapă pe baze solide.

Fecioară

Pentru Fecioare, finalul lunii poate aduce transformări legate de identitate și imagine personală. YourTango notează că Venus le ajută să lase în urmă tipare vechi și să își recapete încrederea.

În același timp, Teen Vogue arată că această perioadă le încurajează să își reorganizeze prioritățile și să renunțe la ceea ce nu le mai este de folos.

Balanță

Balanțele ar putea observa o schimbare importantă în plan profesional sau în ceea ce privește imaginea publică. Potrivit YourTango, Mercur își încheie retrogradarea în această perioadă și le ajută să își clarifice obiectivele pe termen lung.

Și analiza publicată de People indică faptul că Luna Nouă favorizează evoluția în carieră și stabilirea unor noi direcții de dezvoltare.

Astrologii recomandă prudență

Specialiștii subliniază că influența Lunii Noi nu înseamnă schimbări garantate, ci mai degrabă un context favorabil pentru decizii importante.

Energia acestui fenomen este asociată cu noile începuturi, reevaluarea relațiilor și stabilirea unor obiective pentru lunile următoare, potrivit sursei.

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