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Lifestyle· 2 min citire
Schimbări majore pentru patru zodii, la finalul lunii iulie. Astrele le-au pregătit surprize de proporții
FOTO: Arhivă
Publicat27 iul. 2026, 12:24
Actualizat27 iul. 2026, 12:25
Finalul lunii vine cu o energie aparte pentru patru zodii. După Luna Nouă, considerată un moment al noilor începuturi, astrologii spun că influențele acestui fenomen continuă să se resimtă și în ultimele zile ale lunii, favorizând schimbările importante, deciziile curajoase și încheierea unor etape din trecut. Pe fondul retrogradării lui Mercur, cei născuți sub aceste semne zodiacale sunt îndemnați să își regândească relațiile, viața personală și planurile profesionale.
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