Ciulamaua de pui cu smântână și ciuperci. Rețeta secretă a gospodinelor iscusite

Ciulamaua de pui cu smântână și ciuperci este unul dintre preparatele tradiționale care nu se demodează niciodată. Cu un sos fin, catifelat și o aromă bogată, această mâncare este perfectă pentru un prânz în familie sau o cină reconfortantă. Deși rețeta pare simplă, există un mic secret care face diferența: modul în care este pregătit sosul. Puține gospodine știu că ordinea în care sunt adăugate ingredientele și câteva trucuri de preparare pot transforma ciulamaua într-un preparat de restaurant, cu un sos cremos, fără cocoloașe și cu un gust desăvârșit.
INGREDIENTE:
Pentru ciulama
700 g piept de pui sau pulpe dezosate
300 g ciuperci champignon
o ceapă medie
3 linguri de unt
2 linguri de făină
500 ml supă de pui sau apă
200 ml smântână pentru gătit
2 căței de usturoi
sare și piper, după gust
pătrunjel verde tocat
Pentru mămăligă
300 g mălai
1 litru de apă
o linguriță de sare
20 g unt, opțional
MOD DE PREPARARE:
Cum prepari ciulama de pui
Carnea se taie în bucăți potrivite și se rumenește ușor într-o tigaie încăpătoare sau într-o cratiță, în untul topit, timp de aproximativ cinci-șase minute.
Se adaugă ceapa tocată mărunt și se călește până devine translucidă, apoi se pun ciupercile feliate și se gătesc până când lichidul lăsat de acestea scade aproape complet.
Peste ingrediente se presară făina și se amestecă energic timp de un minut. Acest pas este important pentru obținerea unui sos fin și fără cocoloașe.
Supa de pui se toarnă treptat, amestecând continuu. Preparatul se lasă să fiarbă la foc mic aproximativ 15-20 de minute, până când carnea devine fragedă, iar sosul capătă consistență.
La final se adaugă smântâna pentru gătit și usturoiul zdrobit. Ciulamaua mai rămâne pe foc trei-patru minute, fără să fiarbă puternic, apoi se potrivește gustul cu sare și piper.
Mămăliga perfectă pentru această rețetă
Apa și sarea se pun la fiert, iar când încep să clocotească se adaugă mălaiul în ploaie, amestecând continuu cu un tel sau cu o lingură de lemn.
Mămăliga se fierbe aproximativ 15-20 de minute, până capătă o textură cremoasă și bine legată. Pentru un gust mai bogat, la final poate fi încorporat și untul.
Ciulamaua se așază lângă mămăliga fierbinte și se presară cu pătrunjel verde proaspăt tocat. Preparatul poate fi completat cu ardei iute sau cu murături, pentru un plus de savoare.
Trucuri pentru o ciulama reușită
Pentru un sos cât mai fin, este recomandat să folosești smântână pentru gătit cu un procent mai mare de grăsime și să o adaugi doar la final, fără ca preparatul să mai fiarbă în clocot.
De asemenea, supa de pui oferă un gust mult mai bogat decât apa, iar rumenirea ușoară a cărnii înainte de fierbere contribuie la aroma finală a preparatului, potrivit sursei.