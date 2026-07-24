Ciulamaua de pui cu smântână și ciuperci. Rețeta secretă a gospodinelor iscusite

Publicat 24 iul. 2026, 10:14 Actualizat 24 iul. 2026, 12:12

Ciulamaua de pui cu smântână și ciuperci este unul dintre preparatele tradiționale care nu se demodează niciodată. Cu un sos fin, catifelat și o aromă bogată, această mâncare este perfectă pentru un prânz în familie sau o cină reconfortantă. Deși rețeta pare simplă, există un mic secret care face diferența: modul în care este pregătit sosul. Puține gospodine știu că ordinea în care sunt adăugate ingredientele și câteva trucuri de preparare pot transforma ciulamaua într-un preparat de restaurant, cu un sos cremos, fără cocoloașe și cu un gust desăvârșit.

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