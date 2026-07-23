Generația Z își acuză părinții pentru eșecurile din viață, conform unui studiu. Ce spun psihologii

Publicat 23 iul. 2026, 23:03 Sursă New York Times

Tot mai mulți tineri din Generația Z consideră că problemele cu care se confruntă la maturitate își au originea în copilărie și în relația cu părinții. O cercetare recentă arată că mulți dintre ei pun pe seama familiei dificultățile legate de sănătatea mintală, relații sau lipsa motivației, iar specialiștii spun că acest proces poate reprezenta primul pas spre vindecare.

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