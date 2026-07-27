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Lifestyle· 1 min citire
Mâncare de roșii cu ardei kapia. Rețeta simplă, gustoasă și de sezon pe care trebuie să o încerci
FOTO: Realitatea.NET
În plin sezon al legumelor proaspete, mâncarea de roșii cu ardei kapia rămâne una dintre cele mai iubite rețete din bucătăria românească. Ușor de pregătit, aromată și sănătoasă, această mâncare poate fi servită atât ca fel principal, alături de pâine proaspătă, cât și ca garnitură pentru fripturi sau preparate la grătar.
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