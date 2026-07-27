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Lifestyle· 1 min citire

Mâncare de roșii cu ardei kapia. Rețeta simplă, gustoasă și de sezon pe care trebuie să o încerci

FOTO: Realitatea.NET

FOTO: Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 13:21

În plin sezon al legumelor proaspete, mâncarea de roșii cu ardei kapia rămâne una dintre cele mai iubite rețete din bucătăria românească. Ușor de pregătit, aromată și sănătoasă, această mâncare poate fi servită atât ca fel principal, alături de pâine proaspătă, cât și ca garnitură pentru fripturi sau preparate la grătar.

Ingrediente

  • 1 kg roșii bine coapte

  • 3 ardei kapia

  • 2 cepe mari

  • 3 căței de usturoi

  • 3 linguri ulei

  • Sare și piper, după gust

  • 1 linguriță zahăr (opțional, dacă roșiile sunt mai acrișoare)

  • Pătrunjel verde, tocat

Mod de preparare

Se curăță și se toacă ceapa, apoi se călește ușor în ulei până devine sticloasă. Ardeii kapia se coc sau se taie fâșii și se adaugă peste ceapă, lăsându-se câteva minute la înăbușit.

Roșiile se opăresc, se decojesc și se taie cuburi, apoi se pun în tigaie peste ardei și ceapă. Se lasă la foc mic aproximativ 30 de minute, amestecând din când în când, până când sosul scade și capătă consistență.

La final se adaugă usturoiul pisat, sarea, piperul și, dacă este nevoie, puțin zahăr pentru echilibrarea gustului. Se presară pătrunjel verde tocat și se mai lasă un minut pe foc.

Mâncarea de roșii cu ardei kapia se servește caldă, alături de pâine de casă, dar este la fel de gustoasă și rece, în zilele călduroase de vară. Este o rețetă tradițională, plină de savoare, care pune în valoare gustul autentic al legumelor proaspete.

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