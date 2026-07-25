Sărbătoarea zilei, 26 iulie: Sfântul Cuvios Ioanichie Schimonahul și Sfântul Ermolae

Credincioșii ortodocși îi pomenesc pe 26 iulie pe Sfântul Cuvios Ioanichie Schimonahul și pe Sfântul Ermolae.
Cine a fost Sfântul Cuvios Ioanichie Schimonahul
Sfântul Cuvios Ioanichie Schimonahul este unul dintre cei mai renumiți sihaștri care s-au nevoit pe Valea Chiliilor în primele decenii ale secolului al XVII-lea. Se crede că acesta era cu metania din Mănăstirea Cetățuia Negru Vodă de alături.
S-a nevoit timp de 37 de ani într-o peșteră, mai jos de biserica rupestră de pe masivul Cetățuia din Valea Chiliilor. În anul 1638 a trecut la Domnul.
Abia în anul 1944, sfintele sale moaște au fost descoperite de părintele Pimen Barbieru, egumenul Schitului Cetățuia Negru Vodă. Din cauza regimului comunist ateu, moaștele Sfântului Cuvios Ioanichie au fost reînhumate, pentru ca la începutul anilor 1990 să fie deshumate de părintele stareț, protosinghelul Modest Ghinea. Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel a fost trecut în rândul sfinților în anul 2009, conform crestinortodox.ro.
Cine a fost Sfântul Ermolae
Sfântul Ermolae a fost preot în Nicomidia în timpul împăratului Maximian (286–305). Sfântul Ermolae s-a numărat printre cei două mii de mucenici arși de vii din porunca împăratului. Însă, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Ermolae, împreună cu alți doi preoți, Ermip și Ermocrat, au scăpat nevătămați din foc.
Din viața Sfântului Pantelimon aflăm că acesta trecea în fiecare zi prin fața casei lui Ermolae. Într-o zi, Sfântul Ermolae l-a poftit în casă și i-a spus că Hristos este singurul doctor adevărat, care a venit să ne mântuiască fără plată. La auzul acestor cuvinte, în Pantelimon s-a aprins dorul după Hristos, încât, la scurt timp, a primit botezul de la acesta.
Sfântul Ermolae a fost torturat și omorât prin decapitare împreună cu preoții Ermip și Ermocrat.
Tot în această zi, facem pomenirea:
Sfintei Mucenițe Paraschevi din Roma;
Sfintei Cuvioase Mucenițe Oreozila;
Sfântului Cuvios Ignatie Stironitul;
Sfântului Mucenic Apion;
Sfântului Moise Ungurul;
Sfântului Iacob din Alaska;
Sfintei Mucenițe Ierusalima.