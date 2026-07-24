Horoscopul săptămânii 27 iulie - 2 august. Astrele pregătesc surprize uriașe pentru toate zodiile

Publicat 24 iul. 2026, 22:28 Sursă astrosofa.com

Ultima săptămână din iulie și începutul lunii august aduc una dintre cele mai puternice configurații astrale ale verii. Ziua de 29 iulie concentrează două evenimente majore: conjuncția dintre Soare și Jupiter în Leu, asociată cu expansiunea, optimismul și oportunitățile, și Luna Plină în Vărsător, care favorizează schimbările, eliberarea de situațiile care nu mai funcționează și luarea unor decizii importante. În același timp, Mercur și-a reluat mersul direct, astfel că blocajele din ultimele săptămâni încep să se risipească, iar comunicarea devine mai clară.

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