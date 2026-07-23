Cercetătorii au calculat vârsta maximă pe care ar putea să o atingă omul. Mitul bornei de 120 de ani, spulberat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 23:37

Oamenii ar putea trăi aproape 200 de ani dacă medicina viitorului va reuși să elimine cele mai importante cauze ale îmbătrânirii. La această concluzie au ajuns cercetători din Rusia, care au încercat să afle dacă există o limită biologică a duratei de viață.

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