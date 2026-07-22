Test IQ: mută un singur băț de chibrit și rezolvă ecuația în doar 5 secunde. Tu găsești răspunsul corect?

Un test IQ cu bețe de chibrit a devenit viral pe internet. Provocarea este să muți un singur băț pentru a transforma o ecuație greșită într-una corectă în doar 5 secunde.
Testul IQ care pune internetul la încercare
Testele de inteligență continuă să fie printre cele mai populare provocări din mediul online. Fie că este vorba despre iluzii optice, puzzle-uri logice sau exerciții matematice, acestea îi provoacă pe utilizatori să își testeze atenția, logica și rapiditatea în gândire.
Provocarea de astăzi este una aparent simplă, însă puțini reușesc să o rezolve în timpul recomandat. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru ca ecuația să devină corectă.
Ai doar 5 secunde la dispoziție
Ecuația prezentată este:
2 + 5 = 5
La prima vedere pare imposibil de rezolvat fără a modifica mai multe cifre, însă există o soluție corectă care presupune mutarea unui singur băț.
Privește cu atenție fiecare cifră și încearcă să descoperi ce modificare trebuie făcută pentru ca rezultatul să fie adevărat.
Ai găsit răspunsul?
Rezolvarea testului
Dacă ai reușit să identifici soluția în mai puțin de cinci secunde, felicitări! Ai demonstrat atenție la detalii și o bună capacitate de analiză.
Rezolvarea constă în mutarea unui băț de la cifra 5, transformând-o în 3. În acest fel, ecuația devine:
2 + 3 = 5
Astfel, operația este corectă și provocarea este rezolvată respectând regula mutării unui singur băț de chibrit.
De ce sunt utile testele de inteligență?
Specialiștii susțin că exercițiile de logică și testele de acest tip pot contribui la stimularea activității cognitive. Ele antrenează memoria, atenția, gândirea critică, viteza de reacție și capacitatea de rezolvare a problemelor.
Chiar dacă nu reprezintă o evaluare oficială a coeficientului de inteligență, astfel de provocări sunt o modalitate plăcută de a exersa mintea și de a ieși din rutina zilnică.
Cum este interpretat, în general, coeficientul de inteligență