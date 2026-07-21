Care este rolul punctelor negre de pe ușa cuptorului. Nu te-ai gândit niciodată la așa ceva

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 13:28

Cuptorul este unul dintre cele mai folosite electrocasnice din orice locuință, însă puțini oameni acordă atenție detaliilor aparent nesemnificative ale acestuia. Unul dintre cele mai întâlnite este reprezentat de punctele negre imprimate pe marginea geamului ușii. Deși la prima vedere par să fie doar un element de design, acestea îndeplinesc un rol important în funcționarea și rezistența cuptorului. Specialiștii explică faptul că modelul nu a fost ales întâmplător, ci are mai multe funcții esențiale, contribuind la protejarea componentelor și la gestionarea eficientă a temperaturii în timpul utilizării.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre puncte negrearagazcuptor