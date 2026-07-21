Care este rolul punctelor negre de pe ușa cuptorului. Nu te-ai gândit niciodată la așa ceva

Cuptorul este unul dintre cele mai folosite electrocasnice din orice locuință, însă puțini oameni acordă atenție detaliilor aparent nesemnificative ale acestuia. Unul dintre cele mai întâlnite este reprezentat de punctele negre imprimate pe marginea geamului ușii. Deși la prima vedere par să fie doar un element de design, acestea îndeplinesc un rol important în funcționarea și rezistența cuptorului. Specialiștii explică faptul că modelul nu a fost ales întâmplător, ci are mai multe funcții esențiale, contribuind la protejarea componentelor și la gestionarea eficientă a temperaturii în timpul utilizării.
Punctele negre nu au doar un rol estetic
Majoritatea cuptoarelor moderne sunt prevăzute cu o bandă de culoare închisă și cu un model format din puncte negre în jurul geamului ușii. Mulți utilizatori presupun că acestea au fost adăugate exclusiv pentru aspectul vizual al aparatului.
În realitate, acest detaliu are o funcție tehnică. Modelul face parte dintr-un strat ceramic aplicat pe suprafața sticlei, care contribuie la funcționarea corectă a ușii cuptorului în condițiile temperaturilor ridicate la care aceasta este expusă.
Acest strat ceramic nu este amplasat întâmplător, ci are rolul de a susține rezistența ansamblului și de a proteja anumite componente aflate între geam și restul structurii ușii.
Ce funcții îndeplinește stratul ceramic
Rolul principal al stratului ceramic este protejarea adezivilor utilizați la construcția ușii cuptorului. Temperaturile ridicate dezvoltate în timpul funcționării pot afecta în timp materialele de fixare, iar acest strat contribuie la diminuarea efectelor produse de căldură asupra lor.
În același timp, modelul de puncte negre ajută la distribuția termică. Căldura nu este concentrată într-o singură zonă, ci este repartizată mai uniform pe suprafața geamului.
Acest proces contribuie la reducerea diferențelor mari de temperatură care pot apărea între diferite zone ale sticlei în timpul utilizării cuptorului.
Cum contribuie la protejarea geamului
Un alt rol important al punctelor negre și al stratului ceramic este reducerea stresului produs de variațiile de temperatură.
În timpul funcționării, geamul cuptorului este supus unor schimbări termice constante. Dacă diferențele dintre zonele încălzite și cele mai reci sunt prea mari, asupra sticlei pot apărea tensiuni.
Modelul ceramic contribuie la diminuarea acestui stres termic, ajutând geamul să suporte mai bine diferențele de temperatură care apar în timpul utilizării, potrivit sursei.