Sărbătoare mare pe 20 iulie: Sfântul Ilie, prorocul focului și al ploii, cinstit. Ce nu e voie să faci azi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 07:13

În fiecare an, la 20 iulie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, una dintre cele mai puternice și respectate figuri ale Vechiului Testament. Considerat ocrotitor al agricultorilor, apicultorilor și aviatorilor, Sfântul Ilie ocupă un loc aparte în spiritualitatea românească, fiind înconjurat de numeroase tradiții și credințe populare.

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