Sărbătoare mare pe 20 iulie: Sfântul Ilie, prorocul focului și al ploii, cinstit. Ce nu e voie să faci azi

În fiecare an, la 20 iulie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, una dintre cele mai puternice și respectate figuri ale Vechiului Testament. Considerat ocrotitor al agricultorilor, apicultorilor și aviatorilor, Sfântul Ilie ocupă un loc aparte în spiritualitatea românească, fiind înconjurat de numeroase tradiții și credințe populare.
Sfântul Ilie, sărbătorit pe 20 iulie. Credincioșii îl cinstesc pe prorocul care, potrivit tradiției, aduce ploaia și veghează asupra recoltelor
În fiecare an, la 20 iulie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, una dintre cele mai puternice și respectate figuri ale Vechiului Testament. Considerat ocrotitor al agricultorilor, apicultorilor și aviatorilor, Sfântul Ilie ocupă un loc aparte în spiritualitatea românească, fiind înconjurat de numeroase tradiții și credințe populare.
Potrivit Sfintei Scripturi, Sfântul Ilie a trăit în secolul al IX-lea î.Hr., în vremea regelui Ahab al Israelului. Cunoscut pentru credința sa neclintită în Dumnezeu, prorocul a luptat împotriva idolatriei și a rămas în istorie prin minunile pe care le-a săvârșit. Una dintre cele mai cunoscute este oprirea ploii timp de trei ani și jumătate, urmată de revenirea precipitațiilor după rugăciunea sa, ca semn al puterii divine.
Un alt moment emblematic din viața Sfântului Ilie este ridicarea sa la cer într-un car de foc tras de cai înaripați, fără a cunoaște moartea. Din acest motiv, în tradiția populară românească, Sfântul Ilie este văzut ca stăpânul tunetelor și al fulgerelor, despre care se spune că străbate cerul într-un car de foc și pedepsește duhurile rele.
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ilie
În multe zone ale țării, ziua de 20 iulie marchează un moment important al verii și al muncilor agricole. Credincioșii participă la Sfânta Liturghie și se roagă pentru sănătate, ploi la vreme potrivită și recolte bogate.
În tradiția populară, apicultorii recoltează în această perioadă mierea, considerând că aceasta capătă proprietăți deosebite după sărbătoarea Sfântului Ilie. De asemenea, se obișnuiește ca primele fructe ale verii, în special merele, să fie duse la biserică pentru a fi binecuvântate și apoi împărțite de pomană.
Folclorul românesc spune că în această zi este bine să fie evitate muncile grele la câmp, pentru a nu atrage furtunile sau grindina. În unele regiuni, oamenii aprind lumânări și se roagă pentru protecția gospodăriilor împotriva fenomenelor meteo extreme.
O sărbătoare cu numeroși sărbătoriți
De Sfântul Ilie își serbează onomastica zeci de mii de români care poartă numele Ilie, Ilinca, Ilinca-Maria, Elias, Ilinca-Elena și alte derivate ale acestora. Este o zi în care familiile se reunesc, iar cei care își sărbătoresc numele primesc urări de sănătate, pace și împliniri.
Semnificația spirituală a zilei
Pentru credincioși, sărbătoarea Sfântului Ilie reprezintă un prilej de reflecție asupra curajului, credinței și statorniciei în fața încercărilor. Model de râvnă și de fidelitate față de Dumnezeu, Sfântul Ilie rămâne una dintre cele mai iubite personalități biblice, iar cinstirea sa continuă să fie însoțită de tradiții care îmbină credința creștină cu bogatul patrimoniu popular românesc.
An de an, la 20 iulie, bisericile care îl au ca ocrotitor își sărbătoresc hramul, iar mii de credincioși participă la slujbe și procesiuni, păstrând vie memoria prorocului considerat simbol al dreptății, al puterii credinței și al speranței.