De ce unii mănâncă orice și nu se îngrașă? Cercetătorii au descoperit gena care schimbă complet regulile metabolismului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 22:23

De ce există persoane care pot consuma aproape orice fără să ia în greutate, în timp ce altele se îngrașă chiar și atunci când mănâncă moderat? O echipă de cercetători susține că a identificat unul dintre mecanismele genetice care ar putea explica această diferență.

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