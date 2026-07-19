De ce unii mănâncă orice și nu se îngrașă? Cercetătorii au descoperit gena care schimbă complet regulile metabolismului

De ce există persoane care pot consuma aproape orice fără să ia în greutate, în timp ce altele se îngrașă chiar și atunci când mănâncă moderat? O echipă de cercetători susține că a identificat unul dintre mecanismele genetice care ar putea explica această diferență.
Oamenii de știință de la Universitatea British Columbia au descoperit că o genă numită ALK pare să joace un rol important în modul în care organismul consumă sau stochează energia, deschizând astfel noi perspective în cercetarea obezității.
Gena care influențează felul în care corpul consumă caloriile
Pentru a înțelege de ce unele persoane rămân slabe în mod natural, cercetătorii au comparat ADN-ul unor oameni cu greutate redusă în mod natural cu cel al persoanelor predispuse la acumularea kilogramelor.
Analiza a scos în evidență un element comun: gena ALK.
Pentru a verifica ipoteza, cercetătorii au continuat experimentele în laborator și au dezactivat această genă în organismele studiate. Rezultatul a atras imediat atenția: acestea au devenit mult mai rezistente la acumularea kilogramelor, chiar și în condițiile unei alimentații bogate.
Organismul transformă energia în căldură, nu în grăsime
Potrivit cercetătorilor, explicația constă în modul diferit în care organismul utilizează energia.
În loc să transforme surplusul caloric în depozite de grăsime, corpul consumă o parte importantă din această energie sub formă de căldură. Practic, metabolismul funcționează asemenea unui „termostat” reglat diferit.
La persoanele care prezintă anumite variante ale genei ALK, caloriile sunt arse mai eficient, ceea ce reduce tendința de acumulare a țesutului adipos.
Descoperirea ar putea deschide calea unor noi tratamente
Rezultatele cercetării oferă o nouă direcție în studiul obezității.
Specialiștii consideră că, dacă efectul produs de gena ALK va putea fi reprodus sau controlat prin tratamente medicamentoase, ar putea apărea terapii capabile să stimuleze consumul de energie al organismului.
Un avantaj important este că ALK nu reprezintă o genă necunoscută pentru lumea medicală. Activitatea sa a fost deja studiată, iar există molecule care o pot influența, aspect ce ar putea accelera dezvoltarea unor viitoare tratamente.
Specialiștii avertizează că nu există o soluție miraculoasă
Chiar dacă descoperirea este considerată promițătoare, cercetătorii subliniază că este prea devreme pentru a vorbi despre un tratament care să permită slăbirea fără efort.
În prezent nu există o pastilă capabilă să reproducă efectele acestei gene, iar studiile trebuie continuate pentru a stabili dacă mecanismul poate fi utilizat în siguranță la oameni.
Totuși, într-un moment în care obezitatea afectează sute de milioane de persoane la nivel mondial, identificarea unei gene implicate direct în reglarea metabolismului reprezintă un pas important pentru dezvoltarea unor terapii viitoare.